Hätähuutoihin on osattava vastata

Viime vuonna 810 suomalaista riisti itseltään hengen. Se on 14 ihmistä vähemmän kuin vuonna 2017.

Vielä vuonna 1990 Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Sen jälkeen tilasto on laskenut tasaisesti lukuun ottamatta vuosia 2016–2017.

Edelleen miehet riistävät itseltään hengen naisia useammin.

Huolestuttavaa on, että itsemurhat ovat keskeinen nuorten kuolinsyy.

Nuorten 15–24-vuotiaiden kuolinsyistä itsemurhien osuus on yli kolmannes. Hurja luku selittyy sillä, että nuorten kuolleisuus muista syistä on vähäistä. Itsemurhan tekijöistä alle 25-vuotiaita oli viime vuonna 99, mikä on kaikista itsemurhan tehneistä 12 prosenttia.

Nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa korkea verrattuna muuhun Eurooppaan.

Käypä hoito -suositusta on jumpattu itsemurhan yrittäneiden hoitoon jo parin vuoden ajan. Päivänvalon suositus näki kuluneella viikolla.

Hyvällä syyllä voi kysyä, miksi vasta nyt 2020-luvulla?

Yksi syy voi olla se, että Käypä hoito -suositukset koskevat yleensä tiettyä sairautta tai diagnoosia. Nyt on ensimmäistä kertaa laadittu suositus monisyisen terveydellisen ilmiön hoitoon.

Käypä hoito -suosituksessa pyritäänkin avaamaan itsetuhoisuuden syitä ja kokoamaan yhteen hyväksi havaitut hoitokäytännöt, jotta hoito ympäri maan olisi tasalaatuista.

Tutkimusten mukaan moni itsemurhaa yrittänyt jää terveydenhuollossa oman onnensa nojaan. Hätähuutoon ei saa vastausta vaan esimerkiksi päivystyspoliklinikalta ohjataan takaisin kotiin. Jatkohoito jää saamatta.

Uusi suositus ohjeistaa antamaan jatkohoitoa. Toivottavasti näin käy ja Käypä hoito -suositukset otetaan tosissaan terveydenhoidossa.

Edelleen meillä elää väärinkäsityksiä, kuten se, että jos puhuu itsemurhasta, ei välttämättä tee sitä. Käsitys on virheellinen ja vaarallinen.

Itsetuhoisuus pitää aina ottaa vakavasti ja siitä pitää uskaltaa keskustella.

Sivistysvaltiossa pitää olla suositukset myös ennaltaehkäisyyn.