Hävittäjähankinta on osa Suomen varautumista

Suomen osin puutteellinen huoltovarmuus on saanut viime aikoina osakseen vakavaa huomiota. Normaalioloissa ja etenkin taloudellisesti suotuisina aikoina on tarpeen varautua aina kaikkein huonoimpiinkin vaihtoehtoihin. Suojavarusteiden hankinnan laiminlyönneistä otetaan toivottavasti oppia.

Poikkeusoloissa saatetaan olla varautumisessa jopa kohtalokkaalla tavalla myöhässä.

On asioita, joita ei vain voi siirtää siinä hurskaassa toivossa eteenpäin, että kaikki menee loputtomasti parhain päin. Ilmavoimien HX-hanke on tällainen – myös julkisen talouden pahojen vaikeuksien ja yleisen epävarmuuden aikana.

Hornet-hävittäjien seuraajien hankintaa on valmisteltu jo hyvin pitkälle jopa harvinaislaatuisen laajalla poliittisella yhteisymmärryksellä. Ensi vuonna on käsillä lopullisen päätöksenteon aika.

Hävittäjät ovat lähes sietämättömän kalliita, samoin sietämätön on ennestäänkin Suomen valtion velkaantumistahti. Velkavetoinen valtiontalous on äärirajoillaan, ja demokraattisessa järjestelmässä on tarkasteltava avoimesti kaikkia vaihtoehtoja ja kuunneltava kaikkia arvioita, kriittisiäkin.

Arviointiperusteina ovat taloudellisten mahdollisuuksien lisäksi myös muut kylmät tosiseikat.

Kansainvälinen turvallisuusympäristö Itämeren piirissä ei ole muuttunut sellaiseen suuntaan, että Suomi voisi tinkiä sotilaallisesta puolustuskyvystään.

Hanke on pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä suunnitelma Suomen ilmapuolustuksen takaamiseksi. Suomen seuraavan hävittäjätyypin, X:n, on arvioitu olevan käytössä vielä 2060-luvulla.

Kysymys ei ole ”vain” sotaan valmistautumisesta, vaan torjuntahävittäjiä tarvitaan myös nykyisen syvän rauhatilan aikana. Suomen ilmatilaa ei voi jättää hetkeksikään valvomatta. Myös kansainväliset sitoumukset ja kansainvälinen puolustusyhteistyö edellyttävät ajanmukaista kalustoa ja osaamista.

Nyt tarvitaan samaa rohkeaa päättäväisyyttä, mitä oli vuonna 1992, kun Hornet-kaupat tehtiin Suomen syöksyessä samaan aikaan historiansa syvimpään lamaan. Vapaa maa tarvitsee edelleen hävittäjänsä.