Hengityssuojaimista riittänyt nokkapokkaa

Ministeristö on nokitellut kuntia ja sairaanhoitopiirejä hengityssuojainten hankinnasta ja nämä taas nokkivat hallitusta ja valtion Huoltovarmuuskeskusta. Tora on siitä, kenen vastuulla hengityssuojainten ja muiden suojavarusteiden hankinta on.

Valtiovalta muistuttaa THL:n pandemiasuunnitelmasta, jonka hienon kirjauksen mukaan erilaisten terveydenhuollon laitoksilla tulisi olla varastoituna usean kuukauden normikulutuksen verran suojaimia.

Teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa. Osa kunnista, kuntainliitosta, sairaanhoitopiireistä ja muista toimijoista ei valtiovallan mukaan ole varustautunut velvoitteen mukaisesti.

Syypäänä tahtoo olla vanha tuttu: koko ajan tiukentunut taloudenpito. Kun säästöjä on tarvittu, on niitä revitty sieltä, missä on vähiten haittaa arkitoiminnalle. Kriisissä pää on tullut vetävän käteen.

Huoltovarmuuskeskus on raottanut oviaan, mutta sielläkään tarvikkeistoa ei ole kaikille jaettavaksi.

Ja nyt kaiken kruununa on Huoltovarmuuskeskuksen tämänviikkoinen hengityssuojaintilaus Kiinasta. Maskit eivät sovikaan sairaalakäyttöön! Ja lisäksi suojainkaupassa on muutakin epäselvyyttä parin yrittäjän kesken.

Koronavirunpandemia on kuumennut maailmalla niin, että apajille tulleet huijarit eivät kaihda myydä hädänalaisille ostajille mitä sattuu hyvään hintaan.

Järkitoimintaa piukassa paikassa on panostaa suojavarusteiden kotimaisen tuotannon aloittamiseen. Hengityssuojainten massavalmistus alkaa muutamassa viikossa.

Kun markkinat eivät toimi, kotikutoiset ratkaisut paikkaavat maan huoltovarmuusketjua. Sama nähtiin jo käsidesin valmistuksessa. Maassa riittää valmistajia, joilla on edellytyksiä valmistaa hengityssuojaimia tai suojavaatteita.

Näitä osaajia on myös Kanta-Hämeessä ja he ovat jo kantaneet korttaan yhteiseen kekoon. Kankaisten hengityssuojaimien tuotanto kotihoidon työtekijöille on maakunnassa hyvässä vauhdissa.

Presidentti Sauli Niinistö oli oikeassa lausuessaan, ettei suojavälinehankinnassa kaivata syyllisten osoittelua vaan voimien yhdistämistä.