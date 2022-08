Hiilinielut kuumentavat ilmastopuheita

Ilmastoprofessori Petteri Taalaksen lausunnot hiilinieluista ovat kuumentaneet helleilmojen ilmastokeskustelua. Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Taalaksen mukaan Suomessa keskustelu ilmastonmuutoksesta pyörii liikaa hiilinielujen ympärillä.

Taalaksen mukaan tärkein asia ilmastonmuutoksen torjunnassa on fossiilisista polttoaineista luopuminen, sillä 85 prosenttia tästä ongelmasta liittyy fossiilisten polttoaineiden eli kivihiilen, öljyn ja maakaasun käyttöön. Hiilinieluilla saadaan myönteisiä asioita aikaisiksi, mutta pelkillä nieluilla ilmasto-ongelmaa ei ratkaista.

Metsien hiilinielun kasvattaminen on olennainen osa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Siksi alkukesästä tulleet tiedot maankäyttösektorin muuttumisesta nettopäästölähteeksi kohahduttivat. Syynä oli metsänkasvun hidastuminen ja lisääntyneet hakkuut.

Taalas kuitenkin muistuttaa, että Suomi on ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hiilinieluasiassa monia muita maita kuuliaisempi, ja maankäyttösektorin sisällä tapahtuu jonkin verran vuotuista vaihtelua. Suomi on vähentänyt päästöjä kolmanneksi eniten maailman 200 maasta. Suomen ja Ruotsin hyvä metsänhoitopolitiikka on johtanut siihen, että ennätysmäärä hiiltä on sidottu näiden maiden metsiin, mikä on poikkeavaa muihin verrattuna.

Hiilinielukeskeisyys on Taalaksen mukaan Suomen erikoispiirre. Samalla hän muistuttaa yhdestä perusasiasta. Jos Suomi vähentäisi merkittävästi metsien käyttöä, metsien hyötykäyttö voisi siirtyisi maihin, missä metsien uusiutumista ei ole hoidettu yhtä hyvin kuin Suomessa.

Taalaksen lausunnoista saa käsitykseen, että Suomi voisi siirtää hiilineutraalisuustavoitettaan. Metsien käytöstä pitäisi tehdä poliittisia päätöksiä, jossa otetaan huomioon hiilinielujen ohella kokonaisuus, talous ja työllisyys.

Taalaksen näkemykset ovat saaneet kiitosta muun muassa metsäteollisuuden puolelta, mutta ne ovat myrkkyä Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikaiselle. Hän pitää niitä asiantuntemattomana ja vastuuttomana veronmaksajien näkökulmasta, sillä Suomi on sitoutunut EU:n nielutavoitteisiin. Nielut tarjoavat kustannustehokkaan keinon kompensoida vaikeasti vähennettäviä päästöjä. Ilmastoasiantuntijoiden näkemyserot hämmentävät kansalaisia ja asettavat paineita poliitikoille.

Tulisiko Suomen kunnianhimoista tavoitetta hiilineutraalisuudesta arvioida uudelleen?