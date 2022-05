Historiallinen viikko huipentuu tänään – Moni poliitikko pystyi kääntämään kelkkansa ja näki, että Suomi saa turvaa, mutta myös antaa sitä muille Naton jäsenille

Nato ei ole ainoastaan turva. Suomi vie sotilasliittoon paljon omaa, vahvaa puolustusosaamistaan. Tärkeää on ollut, että poliitikotkin ovat pystyneet kääntämään kelkkansa.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättävät tänään sunnuntaina hakea Nato-jäsenyyttä.

Sen jälkeen hallitus antaa eduskunnalle toisen selontekonsa, jota käsitellään huomenna, maanantaina Arkadianmäellä. Suomi siis noudattaa alkuperäistä, demokraattista suunnitelmaa, että hakemus jätetään vasta eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Viikko on ollut historiallinen ja sellaisena se piirtyy mieleen. Suomi on ottanut vahvan askeleen kohti länttä ja kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö kirjoitti verkkosivuillaan: “Nato-jäsenyydellä Suomi maksimoi oman turvallisuutensa. Se ei ole keneltäkään pois, se ei ole ketään vastaan. Liittokunnan jäsenenä Suomi luonnollisesti kantaa osuutensa koko yhteisön turvallisuudesta.”

Merkillepantavaa ja politiikassa harvinaista on ollut se, kuinka poliitikot ovat käsitelleet asiaa. Sauli Niinistö kannatti kansanäänestystä aikaisemmin, mutta hän käänsi kelkkansa, kun tilanne eteni.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on ruoskinut itseään ja myöntänyt vasemmistoliiton olleen väärässä. Vaihtoehdoksi ei ole jäänyt kuin kannattaa Suomen liittymistä Natoon ja sen Andersson teki suoraselkäisesti.

Tietyllä tavalla konkaripoliitikko Erkki Tuomioja (sd.) yritti jo samaa kuukausi sitten, mutta epäonnistui viestinnässään täysin.

Suomen Nato-kanta on pitkälti rakentunut kansan innoittamana ja painostuksesta. Maailmantilanne nyt on ollut vaan sellainen, ettei muu ole ollut mahdollista tai muunlaista vaihtoehtoa olisi pitänyt alkaa pohjustaa jo vuosia sitten.

Hienoa on ollut myös se, ettei Suomi ole odotellut Ruotsin kantaa vaan naapuri on seurannut perässä, kun Suomi on näyttänyt esimerkkiä.

Suomen Nato-päätös onkin huomioitu laajasti maailmalla. Siitä on kirjoitettu paljon ja toimittajia ympäri maailmaa on tullut myös Suomeen raportoimaan asiasta.

Keskustelussa on unohtunut se, että Nato-jäsenyys ei ole turva vain Suomelle. Samaan aikaan tuomme Natoon paljon omaa puolustusosaamistamme, jota ei tule väheksyä.