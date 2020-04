Historian opetukset

Unkari on se itäblokin maa, joka ensimmäisenä pyristeli kommunistista diktatuuria vastaan. Vuoden 1956 kansannousussa pääministeri Imre Nagyn johdolla vaadittiin vapaita vaaleja ja länsimaista parlamentaarista demokratiaa.

Kansan tahdosta kertoo ympäri maata pidetyt mielenosoitukset, jotka yksin Budapestissa vetivät neljännesmiljoona ihmistä kaduille. Neuvostoliiton interventio tukahdutti nämä vaatimukset.

Tuhansia unkarilaisia kuoli, kymmeniätuhansia joutui vankileireille ja 200 000 pakeni maasta.

Unkari näki vapauden hetken koittaneen uudelleen 1980-luvun lopulla Neuvostoliiton kommunistivallan murentuessa. Jo vuotta ennen Berliinin muurin murtumista Unkarissa päästiin neuvotteluteitse sopimaan siirtymisestä demokratiaan ja markkinatalouteen.

Nyt tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta ensimmäisistä vapaista vaaleista.

EU-komissaarina 1970-luvun alussa toiminut filosofi Ralf Dahrendorf muistutti vapaudesta humaltuneita unkarilaisia, miten ihmisen ajattelutapojen muutos vaatii kuusi vuosikymmentä. Hän oli harvinaisen oikeassa.

Unkarissa kansa on nyt antanut vaaleissa täyden tukensa Viktor Orbánin Fidesz-puolueelle. Heille on riittänyt, että puolue on pääministerin johdolla kohentanut elintasoa nostamalla eläkkeitä, lapsilisiä ja muita tulonsiirtoja. Myös maan taloudella menee hyvin.

Merkittävä vaikutus kehitykseen on EU:sta tulevat viisi miljardia euroa nettorahaa vuodessa.

Ihmiset eivät ole rynnänneet kaduille protestoimaan, vaikka Orbán rakentaa Unkarista uudelleen maata, jossa opposition oikeudet on viety, oikeusvaltion periaatteet kumottu ja tiedotusvälineet valjastettu hallituksen äänitorviksi.

Uuden lain mukaan poikkeusvaltaa ei tarvitse hyväksyttää parlamentissa. Käytännössä siitä voi tulla pysyvä. Päätökset rikkovat kaikella tapaa EU:n perusperiaatteita. Uhkaukset tukirahojen epäämisestä tai EU-erosta eivät ole niin vain toteutettavissa. Vaaditaan yksimielisiä päätöksiä. Niitä ei saada, koska Puola on Orbánin hallinnon tukena.