Hoitajapula pakottaa uusiin ratkaisuihin – Työperäinen maahanmuutto on yksi, mutta ei ainoa

Tekijöiden löytäminen on vain vaikeutunut, eikä se helpota vanhoilla konsteilla. Työperäinen maahanmuutto on yksi ratkaisu, mutta ei ainoa.

Huhtikuun alussa julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometri kertoo karun tilanteen. Viiden kärki ammateista, joissa on eniten pulaa työvoimasta, on kokonaan sosiaali- ja terveysalalta. Työvoiman saatavuus on syksystä edelleen heikentynyt viime syksystä. Viime vuoden lopulla lähihoitajien avoimia työpaikkoja on ollut kuukausittain keskimäärin 8 000 ja sairaanhoitajien noin 4 600.

Oppilaitosten hakijamäärissäkään ala ei tunnu vetävän entiseen malliin, vaikka valmistuville töitä olisi tarjolla niin paljon kuin jaksaa tehdä.

Murheen kanssa kamppailevat myös kantahämäläiset kunnat (HäSa 14.4.). Akuuteimpaan tarpeeseen Hämeenlinna koettaa saada helpotusta maksamalla kesäkuukausien sijaisille rekrytointilisää.

Apua haetaan myös ulkomailta. Hämeenlinnan kaupungin hoivakoteihin tulee Filippiineiltä 15 sairaanhoitajaa, jotka aloittavat heti oppisopimuskoulutuksen lähihoitajiksi ja myöhemmin mahdollisuus myös suomalaiseen sairaanhoitajan tutkintoon. Filippiiniläiset hoitajat tulevat Hämeenlinnaan näillä näkymin loppuvuodesta.

On enemmän kuin todennäköistä, etteivät esimerkiksi filippiiniläisten hoitajien rekrytoinnit Kanta-Hämeessä jää tähän. Työperäinen maahanmuutto on yksi ratkaisu alan työvoimapulaan, mutta ei tietenkään ainoa.

Jos hoitajilta itseltään kysytään, ratkaisuista tärkein on raha. Palkankorotuksista väännetään parhaillaan neuvottelupöydissä hoitajalakon voimalla. Jos ratkaisuja ei synny, tulevalla viikolla lakko laajenee. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri pysyisi lakon ulkopuolella, mutta siellä on voimassa vuoronvaihto- ja ylityökielto.

Kansalaismielipide tuntuu olevan laajasti sen puolella, että hoitajat ovat palkankorotuksensa ansainneet. Kuntatyönantajat ovat puun ja kuoren välissä, sillä hoitajien lisäksi jonossa ovat muut ammattiryhmät, jotka kokevat olevansa palkkakuopassa työn vaativuuteen ja kuormittavuuteen nähden.

Ratkaisut eivät ole helppoja, mutta kaikki mittarit osoittavat, että millään vanhoilla konsteilla hoitajapula ei helpota.