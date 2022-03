HPK:lla on kaukalossa edelleen vain voitettavaa – Tiistainen oli tärkeä, mutta vielä tärkeämmät pelit ovat vasta alkamassa

Tiistainen oli jopa erittäin tärkeä, mutta vielä tärkeämmät pelit ovat vasta alkamassa. Yleisö on palannut halleihin, eli laji on sitä mitä sen pitääkin: Suomen suosituinta urheiluviihdettä.

Jääkiekkofanit joutuivat hieromaan toisenkin kerran älynystyröitään ennen SM-liigan tiistaista päätöskierrosta. Lähes kaikki oli avoinna ja vasta runkosarjataiston tauottua tiedetään, kuka kohtaa kenet alkavissa pudotuspeleissä.

Hämeenlinnan Pallokerholla on edelleen vain voitettavaa. Ei ole mitenkään uutta, että Kerhon taival on ollut ylä- ja alamäkeä. Tällä kertaa valmentajavaihdos oli kesken kauden erittäin onnistunut ja joukkueen kurssi kääntyi, mutta vajosi taas runkosarjan lopun raskaassa otteluruuhkassa. Onneksi paikka jatkopeleissä oli varmistunut jo hyvissä ajoin.

Nyt ei auta spekuloida. Tiistainen oli jopa erittäin tärkeä, mutta vielä tärkeämmät pelit ovat vasta alkamassa.

Korona on kurittanut kiekkoliigaa raskaasti – jo kolmena kautena – ja vaikuttaa monin tavoin edelleen.

Joukkueiden sijoitukset määräytyivät ensisijaisesti runkosarjassa pistekeskiarvojen perusteella, koska karanteenien ja ottelusiirtojen takia kaikki joukkueet eivät olisi pystyneet pelaamaan täyttä 60 ottelua.

Tauti ei enää onneksi muodosta sellaista lähes ylikäymättömän tuntuista estettä kuin vielä jokin aika sitten. Ennen kaikkea yleisö on palannut halleihin, eli laji on sitä mitä sen pitääkin: Suomen suosituinta urheiluviihdettä.

Vuoden 2020 keväällä liigamestaruus jäi kokonaan jakamatta, kun kausi jouduttiin jopa keskeyttämään. Seuraavana eli viime keväänä leivottiin Rauman Lukosta mestari toisen kerran seurahistoriansa aikana. Saatiin sinikeltainen seuraaja oranssin kevään 2019 mestarille, HPK:lle.

Kulunut – erittäin tasainen – liigakausi on vaikuttanut vahvasti tamperelaiselta. Rohkea panostus kaupungin uuteen areenaan on kantanut hedelmää ja vetänyt yleisöä. Pikkukaupungin joukkue Mikkelin Jukurit on jo kauden ilmiö, joka antaa esimerkkiä kaikille.

Kiekkokausi on hieno myös Leijonien olympiakullan ja kaiken kukkuraksi tulevien MM-kotikisojen ansiosta.

Liigassa päästään nyt normaaliin päiväjärjestykseen: saadaan jääkiekkokevään kunniaksi reiluin eli urheilullisin perustein selville, kuka kantaa Kanada-maljaa seuraavaksi. On jo aikakin. Paras voittakoon!