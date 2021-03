Huoli-ilmoituksilla huomiota vanhushoitoon

Ikääntyvien huoli-ilmoituksia tehtiin viime vuonna yli 12 000. Ilmoituksissa näkyy osaltaan ikäihmisten määrän kasvu sekä koronavuosi.

Ikäihmisten määrän kasvu lisää joka tapauksessa huoli-ilmoitusten määrää sosiaalipäivystyksissä.

Tarpeeseen nähden ikääntyneitä koskeva huoli-ilmoitus tunnetaan huonommin kuin pitäisi.

Lastensuojeluilmoitus on paljon tunnetumpi. Niitä kertyy Suomessa moninkertaisesti huoli-ilmoituksiin verrattuna.

Surkuteltavaa on suomalainen tapa välttää puuttumista toiste asioihin.

Palvelutarveilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkäästä henkilöstä, joka ei näytä kykenevän huolehtimaan itsestään. Ei tarvitse olla omainen eikä läheinen.

Ikäihmisen heikko toimintakyky saattaa herättää vaikka naapurin tai kaupan kassan huomion.

Viranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa, jos kohtaa työssään ikäihmisen, jota on laiminlyöty. Tavalliselle kansalaiselle ilmoituksen tekeminen on hyve ja oikeus.

Ikääntyneellä voi esiintyä myös muisti-, päihde- tai talousongelmia, jotka vaatisivat apua. Hän voi olla jopa väkivallan, hyväksikäytön tai kiristyksen uhri.

Ilmoittaminen ei ole toisen yksityisyyden loukkaamista, vaan ilmoitus velvoittaa kunnan selvittämään ikäihmisen hoidon ja palvelutarpeen.

Vanhus voi arjessa pärjätäkseen tarvita kauppa- tai ateriapalvelua tai vaikka turvapuhelinpalvelua.

Huoli-ilmoitus on vanhustenhuollon täsmäase, koska jokainen ilmoitus on vanhuspalvelulain mukaan pakko tutkia.

Huoli-ilmoituksen vanhuksesta voi tehdä sujuvasti netin kautta, sähköpostitse tai soittamalla sosiaaliviranomaisille… ja halutessaan nimettömänä.

Ilmoittaja ei saa viranhaltijoiden vaitiolovelvollisuuden vuoksi edes tietää, saiko ikäihminen apua.

Aina vanhus ei ole halukas ottamaan apua vastaan. Hänellä on ilmoituksesta huolimatta oikeus päättää omista asioistaan, mikä rajoittaa viranhaltijoiden auttamismahdollisuuksia.

Huolenpito on joka tapauksessa tärkeää. Heikossa asemassa olevia ihmisiä on pyrittävä suojelemaan.