Huoltovarmuus sai oppia koronakurimuksesta

Koronakriisi on testannut suomalaisen yhteiskunnan iskunkestävyyttä ja aiheuttanut pintakolhuja sekä huolta ja murhetta, mutta ei sentään murtanut suojamuuria.

Hyväksi luultu terveydenhuollon suojavälinevarasto osoittautui heti alkuun vääräksi luuloksi, kun suojainten tarve kasvoi hetkessä moninkertaiseksi.

Hädän hetkellä Huoltovarmuuskeskus haali suojaimia sieltä täältä ja erehtyi hankkimaan hämäräkauppiailta sairaaloihin epäkelpoja suojaimia. Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Tomi Lounema sai erota. Tämän jälkeen suojainten hankinta järkeistyi.

Keskitetty suojavarusteiden hankinta on joka tapauksessa valttia, kunhan on tarvittavaa taitotietoa. Varastointia on lisäksi tehostettava.

Koronakriisi on ollut niin monivaikutteinen ja laaja, ettei sellaista ollut harjoiteltu, vaikka virologien mukaan pandemia oli vain ajan kysymys. Kriisistä voi ammentaa oppia.

Huoltovarmuusneuvosto toteaa raportissaan huoltovarmuustyössä olevan paljon parannettavaa, vaikka sinänsä Suomen huoltovarmuus on kriisin koettelemukset kestänyt.

Suomalaisen huoltovarmuusajattelun vahvuudeksi on koettu julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyö, mutta sekin vaatii kehittämistä.

Viranomaisten on poikkeustilanteissa saatava aikaan ripeästi päätöksiä ja selkeämpiä ohjeita ja oltava valmiita poikkeamaan normaaliajan säädöksistä.

Huoltovarmuuskeskuksen roolikin kaipaa täsmentämistä. On nurinkurista, että kriisin keskellä ihmetellään, onko sillä operatiivista roolia vai ei.

HVK ei kuitenkaan vastaa yksin koko huoltovarmuudesta, vaan kyse on toimijoiden yhteistyöstä. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaa pitää kaikkiaan vahvistaa.

Laaja-alaisessa kriisissä tärkeintä on koota ja jakaa ajantasaista tilannekuvaa. Ilman päivitettyä tilannekuvaa päätöksenteko vain hidastuu ja käy tempoilevaksi.

Huoltovarmuuden vaaliminen ei ole eilis- vaan nykypäivää. Koronakriisi ei ole varmasti viimeinen häiriötilanne, jossa huoltovarmuutta vaaditaan.