Huuhkajat jo erittäin lähellä suurta unelmaa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen matka kohti EM-lopputurnausta jatkuu lajin jättiläisiin kuuluvaa Italiaa vastaan sunnuntaina Tampereella.

Suomi on ollut kautta urheiluhistorian pienvalta maailman suosituimmassa ja harrastetuimmassa urheilulajissa, mutta ei ole enää. Palloilumaa Suomi alkaa olla sitä aidosti myös lajeista suurimmassa.

Suomen peräsimeen haettiin pitkään ihmemiestä ulkomailta. Sellaista ei löytynyt, ja nyt kohti sinivalkoista unelmaa Huuhkajia johtaa valmentaja Markku Kanerva .

Lopputurnaushaaveita on elätelty aikaisemminkin ja niiden olisi pitänyt toteutua jo kauan sitten.

Tälläkään kerralla ei mikään ole vielä varmaa, paitsi se, että Huuhkajien voittotahti on ollut erittäin vakuuttava.

Kanerva ei olisi Kanerva, jos hän ei ottelun jälkeen olisi muistuttanut, että karsinnat ovat vasta puolivälissä.

Kreikka-voitolla torstaina jatkunut menestys on pitkän työn tulos, jonka hedelmät lajin ystäville tarjoilee kerta toisensa jälkeen ratkaisijan rooliin noussut Teemu Pukki .

Suomalaisten henkilökohtaiset taidot, itseluottamus ja joukkuepelaaminen ovat kehittyneet. Jos peliä ja palloa ei hallita, ei voi tulla voittojakaan.

Kansainvälisesti menestyneitä pelaajia on ollut Suomella aikaisemminkin. Englannin Norwichissa maaleja sylkevä Pukki on kuitenkin saanut rinnalleen sellaiset joukkuetoverit, jotka voivat yhdessä viedä Suomen lopputurnaukseen ja myös menestymään siellä.

Yhteispelin ja kypsyneen lajikulttuurin lisäksi Huuhkajia siivittää mitä ilmeisimmin loistava yhteishenki. Se ei voi olla vaikuttamatta tuloksiin.

Suomen ja suomalaisen jalkapalloilun kansainvälistyminen on vienyt lajia ehdottomasti eteenpäin. Yksi Huuhkajien tähdistä on Tampereella syntynyt Glen Kamara , 23, jonka vanhemmat ovat kotoisin Sierra Leonesta. Kamara on asunut ja pelannut suurimman osan elämästään Englannissa ja pelaa nykyään Skotlannin Valioliigan Glasgow Rangersissa.

Huuhkajilla on komea voittoputki Ratinan Stadionilla. Kunnianarvoiseen kotipesäänsä joukkue palaa, kun Helsingin olympiastadionin iso remontti pian valmistuu.