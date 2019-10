Hyökkäyksen seuraukset arvailua pimeässä

Turkki on ottamassa haltuunsa Syyrian kurdialueita, eikä mikään näytä voivan estää sen aikeita. Presidentti Recep Tayyip Erdogan käyttää niin paljon pelitilaa kuin kaksi isoa päällikköä, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän Vladimir Putin antavat.

Kärsimään joutuvat Syyrian kurdit, eivätkä vain aseistautuneet kurditaistelijat.

Turkin puolesta toimivat sekalaiset ryhmittymät ovat aloittaneet kurdipoliitikkojen murhat. Kurdilähteiden mukaan tapettuihin kuuluu mm. Syyrian tulevaisuus -puolueen pääsihteeri Hevrin Khalaf , joka oli tunnetuimpia kurdien naispoliitikkoja (Yle 12.10.).

On karmeaa arvailua pimeässä, miten pitkälle kansanmurha saa edetä. Kukaan ei tiedä, jääkö Turkin tavoitteeksi vain turva-alueen perustaminen, vai kasvaako nälkä syödessä.

Kaikkea tätä maailma katselee sivusta ja odottaa, että ”pahin” menisi ohi.

Mustaakin mustempi pahuus voi vielä päästä valloilleen, jos kurdien kurissa pitämä ääriliike Isis kokoaa rivinsä ja aktivoi terrorinsa. Tätä mielikuvaa ruokkii myös presidentti Erdogan uhatessaan ajaa maasta miljoonat syyrialaiset.

Sotilaallinen tilanne on hyökkäysalueilla sekava, mutta niin ovat olleet poliittiset reaktiotkin. Niin Nato kuin EU:kin ovat hampaattomia.

Suomen pääministeri Antti Rinne (sd.) on arvioinut, että Turkin hyökkäys voi aiheuttaa merkittävää pakolaisuutta. Varovainenkin arvio ja samalla tavallaan koko hyökkäys on syöttö perussuomalaisten lapaan. Vielä on tosin virallisesti menossa odotteluvaihe.

Toistaiseksi synkille pakolaisaaltoa koskeville ennakoinneille ei ole juuri muuta perustetta kuin Erdoganin epämääräinen uhkaus. Hänen intressinään on saada eurooppalaiset puntit tutisemaan.

Jos kodeistaan kuolemaa paenneita kurdeja jotakin kautta päätyy Suomeen, on heidät otettava vastaan. Toistaiseksi mitään sellaistakaan tietoa ei kuitenkaan ole. Ylpeälle kurdikansalle paras paikka on omilla kotiseuduillaan.

Tuhannet syyslomailijat lähtivät Suomestakin jälleen kerran Turkin aurinkoon. He tulivat äänestäneeksi lomajaloillaan itsevaltaisen Erdoganin ja Turkin sotapolitiikan puolesta.