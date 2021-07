Hyväksikäyttöön puree vain avoimuus

Punkmusiikin piiristä esille tullut Punkstoo todistaa ulkopuolisille, että alan sisälle on pesiytynyt suoranaista naisvihaa.

Punk syntyi 1970-luvulla Britanniassa. Sillä oli yhteiskunnallinen sanoma. Se kasvoi suurtyöttömyyden ajasta.

Musiikkina punk on suoraviivaista, rosoista ja äänekästä. Aikoinaan väitettiin, että punkia voivat esittää soittotaidottomatkin.

Vaikka kiivaimman suosion ajat ovat ohi, punk elää yhä Suomessakin. Viime päivinä se on noussut otsikoihin oman #metoo-skandaalinsa myötä. Useat punkin piirissä elävät tai eläneet naiset ovat avautuneet Instagramissa anonyymilla Punkstoo-tilillä kokemastaan ahdistelusta, väkivallasta, raiskauksista ja jopa naisvihasta.

Kaikki ahdistelu, syrjintä, hyväksikäyttö ja väkivalta on erittäin tuomittavaa, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Punkstoo ei ole yllätys. Hyväksikäyttöä näkyy olevan kaikilla elämänalueilla. Se, että punkin piirissä on suoranaista naisvihaa, on ainakin ulkopuolisille yllätys.

Punk on noussut yhteisöllisyydestä, kapinasta ja erilaisuuden hyväksymisestä. Mistä kumpuaa alan toimijoiden nyt todistama naisviha, joka näyttää ylittävän jopa eri uskontokuntien viljelemän naisten alistamisen?

Alkunsa #metoo sai vuonna 2017 elokuvamaailmasta, kun ensin yksi ja sitten lukuisat naisnäyttelijät syyttivät elokuvatuottaja Harvey Weinsteiniä ahdistelusta ja raiskauksista.

Tuon jälkeen #metoo on levinnyt lukuisille elämänalueille ja ympäri maailman. Skandaaleja on syntynyt, potkuja jaettu ja tuomioita annettu niin ministereille, virkamiehille kuin tavallisille tallaajillekin. Myös akateemisessa maailmassa on omat mätämunansa.

Yleinen asenneilmapiiri on viime vuosien aikana muuttunut, mutta vaikuttaako se vain puheen tasolla, ei toiminnan?

Kaikki lähtee ihmisen kunnioittamisesta. Jos esimerkiksi koulukiusaamista ei pystytä kitkemään, miten pureutua aikuisten harjoittamaan syrjintään, ahdisteluun, hyväksikäyttöön ja suoranaiseen vihaan?

Avoimuus tekee tuomittavan toiminnan aikaisempaa vaikeammaksi. Väkivalta ei ole uhrin vika. Tarvitaan näitä rohkeita, jotka kertovat asiat julki.

Rikokset on tutkittava. Koko musiikkialan on pohdittava, onko tasa-arvon saralla jäänyt jotain tekemättä.