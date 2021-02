Ihan lähellä voi olla myös sopivan väljästi

Etelä-Hämeen osuuspankin toimitusjohtajan Mika Helinin (HäSa 9.2.) mukaan Hämeenlinna on asemissa, joissa sen pitääkin olla. Nyt vain päättäjien on osattava pelata korttinsa oikein.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto oli korttiensa äärellä maanantaina kautensa loppusuoran jo alettua. Huhtikuussa valitaan uudet päättäjät, joiden käteen kortit siirtyvät.

Hämeenlinna on jo parina vuonna peräkkäin saanut nauttia muuttovoitosta. Mitään uusien veronmaksajien ryntäystä ei ole koettu, mutta kaupunki on pitänyt nokkansa pinnalla.

Pohja uusille onnistuneille ponnistuksille on olemassa.

On erittäin olennaista myös valtuustossa pohtia, vaikka ”vain” kaavoituskatsausta käsiteltäessä (HäSa 9.2.), miten kaupunki vastaa kansalaisten kysyntään. Erityisen tarpeellista tarkastelu on sellaisissa murrosvaiheissa, kuin toivottavasti jo pian päättymässä oleva koronakriisi on.

Päättäjät eivät saa erkaantua ihmisten tarpeista. Pitkäjänteistä kaupunkisuunnittelua, jonka ytimessä on kaavoitus, ei saa myöskään irrottaa erillisiksi ja usein kaupunkilaisten silmissä ylimitoitetuiksi kehittämishankkeiksi. Niiden aika saattoi jopa jo olla.

Vilkkaana käyvä asuntokauppa on erittäin hyvä uutinen. Kun asuntojen kysyntä on noussut, monet vääjäämättä vertaavat, mitä samalla rahalla saa pääkaupunkiseudulta ja mitä hämäläisen luonnonrauhan, sen rikkumattoman ääreltä.

Etätyö ja vapaa-ajan asuntojen muuttaminen pysyviksi asunnoiksi eivät voi olla satamatta hämäläiseen laariin, kun vain oikein toimitaan.

Asumistrendien muutoksiin on vastattava. Viime aikoina on tehty paljon pieniä asuntoja keskustan liepeille. Nyt kotoilu myös perhekunnittain on uudessa kunniassaan ja kysyntää on erityisesti isommista asunnoista.

Hämeenlinnan tunnuslauseena on ollut ”ihan lähellä”, mikä on jäänyt epämääräiseksi ja vähän latteaksikin. Jatkoksi voitaisiin sanoa, että Hämeenlinnassa voi asua sopivan väljästi, mukavasti, turvallisesti ja – suhteellisen halvalla.

Täällä on pitäjittäin tilaa, ainutlaatuisen kaunista luontoa, historiaa, ja pitää olla myös tontteja sekä monipuolista asuntotarjontaa. Sijainnin tietävät jo kaikki. Se on tietysti maan paras.