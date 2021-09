Ikääntyvät suomalaiset tarvitsevat huolenpitoa

80-vuotiaista vain pieni osa pitää itseään vanhoina! Ihminen on sen juuri sen ikäinen, millaiseksi itsensä tuntee. Kysymys on hyvin usein pelkästä arvostuksen osoituksesta.

Koronakriisin vyöryessä päälle turvattiin ensimmäiseksi ikäihmisten henki ja terveys. Heidät on muistettava myös nyt.

Hyvinvointi on muutakin kuin palveluiden saatavuutta. Se on myös ihmisten tapaamista, läheisten ja muiden. Yksinäisyys jäytää aivan liian monen mieltä.

Ikärakenteen muutos on vaikutuksiltaan läpitunkeva. Kunnan väestöstä saattaa olla jo nyt kolmannes yli 70-vuotiaita.

Eläkeliiton kyselyssä juuri kukaan 60-vuotias ei ollut omasta mielestään vanhus. 80-vuotiaista vain pieni osa pitää itseään vanhoina! Ihminen on sen ikäinen, millaiseksi itsensä tuntee.

Kunnilla, tulevilla hyvinvointialueilla ja palvelutuottajilla on edessään paisuva urakka. Ikääntyvät tarvitsevat monen tasoista huolenpitoa.

On laadittu runsaasti erilaisia ikäohjelmia, mutta ne jäävät tyhjiksi ilman käytännön toteutusta. Lähes jokaisella kunnalla lienee omansa.

Kriittiseen tarkasteluun aikaisemminkin joutuneessa Hämeenlinnassa Ikäystävällinen Hämeenlinna -ohjelmatyö on vasta alkamassa. Kaupunki on kuitenkin samaan aikaan supistamassa tärkeänä pidettyä vanhusten päivätoimintaa (HäSa 7.9. mielipide B4). Eikö kaupungin vasen käsi taaskaan tiedä, mitä oikea on tekemässä?

Pienilläkin eleillä – ja rahoilla – on merkitystä. Kysymys on hyvin usein pelkästä arvostuksen osoituksesta.

Laitoshoidosta siirrytään yhä enemmän kotona asumisen tukemiseen. Se on käytännössä ainoa mahdollisuus.

Omaishoitajat tekevät niin arvokasta työtä, ettei sillä ole edes rahallisia mittareita. Myös erittäin laajan kolmannen sektorin vapaaehtoistyön edellytysten pitää olla kunnossa.

Laitoshoidon alasajo ei saa johtaa ylilyönteihin. Kotona asumisessakin tulee joskus raja vastaan. Hoivakodeissa on pidettävä kiinni laadusta ja inhimillisyydestä.

Hoitajapula koskee vakavasti vanhustenhoitoa. Korjausliikkeillä on kiire. Alalla tarvitaan työvoimaa ja työntekijäkato pitää saada katkaistua.

Laki vanhusvaltuutetusta tuli voimaan elokuussa. Valtuutetun tehtävänä on edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Työsarkaa riittää.