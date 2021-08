Ilmastonmuutos otettava vakavasti – kaikkialla

Hiilineutraali Hämeenlinna on tuotava paljon nykyistä enemmän esille. Sääolot ovat aina vaihdelleet, mutta myös osa sään ääri-ilmiöistä menee ilmastonmuutoksen piikkiin.

Tämä huoli on kuultu ennenkin: ilmastonmuutos vaatii pikaisia ja maailmanlaajuisia toimia, jos ilmiötä halutaan torjua tai edes hidastaa.

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uusinta raporttia voi kutsua jo hätähuudoksi. Pandemiakin oli ilmastomittareilla vain ohimenevä episodi, joka vähensi päästöjä vain ohimenevästi.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas huomauttaa (IL 10.8.), että raportteja on tuotettu jo vuodesta 1988 alkaen. Perusviesti on ollut alusta alkaen sama.

Hyvät ja kunnianhimoisetkaan tavoitteet eivät riitä. Pitää toimia – kaikilla tasoilla, niin suuria rajat ylittäviä ratkaisuja tehtäessä kuin kansallisella ja paikallisella tasolla, yksittäisissä kotitalouksissa sekä yksityisissä, aivan pienissäkin valinnoissa.

Suomi ja suomalaiset eivät välty ilmastonmuutoksen seurauksilta. On sulaa vääristelyä väittää, että ensimmäinenkään niistä oli aidosti myönteinen.

Kuntien ja muiden julkisten tahojen ja valistuneiden yritysten on näytettävä esimerkkiä paljon nykyistä enemmän ja tehokkaammin. Mahdollisuudet uusiin innovaatioihin ovat laajat lähellä ja kaukana.

Fossiilisista energiamuodoista on päästävä, mutta sekin on vain laajan asian yksi puoli.

Jälleen myös yksi kansainvälinen ilmastokokous on lähestymässä. Se järjestetään marraskuussa Skotlannin Glasgowssa. Taas on yksi mahdollisuus hartaasti toivottuun käänteeseen, siihen, että maailman johtajat saadaan yhtenäisenä rintamana tavoitteiden taakse.

Lyhytnäköiset taloudelliset ja valtapoliittiset arvot ovat tähän asti kerta toisensa jälkeen jyränneet.

Ihmistoiminta on aiheuttanut planeetallemme järkyttäviä mullistuksia. Sääolot ovat aina vaihdelleet, mutta myös osa sään ääri-ilmiöistä menee ilmastonmuutoksen piikkiin.

Grönlannin ja Etelämantereen sulaminen kiihtyy. Meriveden pinta jatkaa uusimman arvion mukaan nousuaan jopa vuoteen 2300 saakka. Tulevaisuuteen vaikuttamisen aika on nyt.