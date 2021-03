Iloa liikunnasta ja penkkiurheilusta

Hiihtoloma saa luvan olla perheiden yhdessäoloa. Kaikkien ohjeiden ja taas tiukentuvien rajoitusten keskelläkin ihmisillä on myös välillä täysi oikeus unohtaa koko korona.

Koulujen hiihtolomat osuivat Hämeenlinnan seudullakin mitä parhaimpaan saumaan aurinkoisen kevään tehdessä tuloaan tavattoman raskaan koronatalven jälkeen.

Nyt on aika nauttia! Pieni lepohetki on taatusti ansaittu. Itse kullakin on lupa rentoutua kuka mitenkin – varotoimet toki muistaen.

Hiihtolomasta on edelleen lupa puhua. Nimitys on kokenut ennätyksellisenä hiihtotalvena jopa uuden tulemisen. Liikunnan monet terveyshyödyt on nyt otettavissa talteen, niin taas jaksetaan eteenpäin.

Maastohiihdon lisäksi kaikki ulkona tapahtuva reippailu ja muun muassa lähiretkeily on mitä suositeltavinta ja siihen löytyy Hämeenlinnan seudulta jokaisen nurkan takaa mitä parhaita kohteita.

Paljon tavanomaista useammat perheet viettävät Hämeenlinnan seudullakin hiihtolomaa kotioloissaan. Hiihtoloma saakin luvan olla ennen muuta perheiden yhdessäoloa, vaikka korona-aika asettaa siihenkin omat rajoituksensa.

Saa sitä ”omaa” nuorta tai pappaakin ottaa kuitenkin kädestä – ja torjua paljon puhuttua syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Nyt on hyvä tilaisuus nauttia myös penkkiurheilusta esimerkiksi Oberstdorfissa jatkuvissa pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoissa tai kurimuksen keskellä sinnittelevässä jääkiekkoliigassa.

Jääkiekkoilu on edelleen Suomen suosituinta urheilua, vaikka yleisö lehtereiltä puuttuukin. Kotikatsomossakin voi jännittää, ja ”kaikki” odottavat sitä päivää, kun taas pääsee illalla hallille.

Hämeenlinnan Pallokerho on kevään alkaessa löytänyt sellaisen vireen, joka on riittänyt taas voittoihin ja liian pitkään koettuja paljon parempiin peliesityksiin.

Ainakin se on voitu oppia, että mestaruuskevään 2019 muistojen vielä kangastellessa mielissä paljon vähempikin riittää ja tuo iloa Kerhon tosiystäville.

Viimeksi tiistaina Rinkelinmäellä rakkaan vihollisensa Ilveksen kohdannut HPK porskuttaa taas nokka pinnalla kohti uusia taisteluita ja pitää samalla toiveikkuutta yllä koko seudulla.