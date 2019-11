Ilotulitteiden tarina: pitkä poru lyhyestä ilosta

Uusin kansalaisaloite, joka on menossa eduskunnan käsittelyyn, esittää ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltämistä. Aloitteen takana on yli 65 000 allekirjoittajaa.

Eduskuntakäsittelyä odottaa parhaillaan toistakymmentä kansalaisaloitetta, jotka ovat saavuttaneet vaaditun 50 000 allekirjoituksen rajan.

Kansalaisaloitelaki tuli voimaan vuonna 2012, jonka jälkeen aloitteita on luovutettu eduskunnalle noin 30 kappaletta. Kaikkiaan aloitteita on pantu vireille runsaat tuhat. Käynnissä on yli 60 kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keräys.

Aloitteista vain kaksi on tähän asti päässyt lainsäädäntöön asti.

Uusin eduskunnalle luovutettu kansalaisaloite ilotulitteista esittää, että varsinaisten ilotulitteiden kuten rakettien käyttö sallittaisiin vain ammattilaisille.

Radikaalia esitystä on ajanut 15 eri terveys- ja eläinjärjestöä.

Haittoja ei käy kieltäminen. Räjähteet aiheuttavat vuodesta toiseen silmä-, käsi, kuulo- ja muita vammoja sekä tulipaloja, roskaavat ja kuormittavat ympäristöä ja pelottavat eläimiä.

Ilotuliteturvallisuus on tärkeää, mutta todennäköisesti eduskunta ei uskalla kieltää kokonaan ilotulitteiden kuluttajakäyttöä.

Vain ammattilaiskäytön salliminen olisi järkiratkaisu, mutta se saisi toisen puolen kansasta pillastumaan. He kokevat riskeistä huolimatta ilotulitteiden käytön oikeutetuksi ilonpidoksi ja juhlaperinteeksi.

Ilotulitteet olisi ollut helpompi kieltää kuluttajilta useampi vuosikymmen sitten, kun käyttö oli vähäisempää. Ilotulitekauppa on myös selvää liiketoimintaa ja erilaisten yhdistysten varainhankintaa.

Joidenkin kaupunkien keskustoissa kansalaisten ilotulitteet on sentään turvallisuussyistä kielletty.

Kansanedustajat saavat tosissaan pohtia, maksetaanko hetken huvista liian kovaa hintaa.

Kansalaisaloitetta voi kiittää tarpeellisesta keskustelun herättämisestä, vaikka isoja muutoksia ei siitä koituisi.

Ilotulitteiden käyttöä on vaikea valvoa, joten uusia rajoituksia voisi kohdistaa myytäviin tuotteisiin.

Ilotulitteiden ja niiden käytön turvallisuuteen on yhä panostettava. Valistustakin tarvitaan. Räjähteiden käyttöä ja haittoja kelpaisi vähentää kireällä haittaveropolitiikalla.