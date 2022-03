Informaatiosodankäynnissä on kyse vaikuttamisesta, jossa totuus on venyvä käsite

Ukraina on informaatiosodassa voiton puolella, sillä puolustautuvan asemaan kykenee samastumaan, ei hyökkääjän.

Ukrainan sodan rinnalla käydään raivokasta informaatiosotaa laajalla rintamalla. Totuus on informaatiosodassa kovin venyvä käsite.

Venäjä ei ole edennyt Ukrainan sodassa omien odotustensa mukaisesti, mutta yhtä lailla alakynteen se on jäänyt myös informaatiosodassa.

Molemmin puolin tulvii sotapropagandaa, sillä informaatiosodassa on kyse vaikuttamisesta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin irrationaaliset puheet saattavat kaikesta huolimatta ajaa tehtävänsä. Putin maalaa kansalle hurmoshenkistä kuvaa länsivaltojen häikäilemättömästä pahansuopaisuudesta äiti-Venäjää kohtaan. Samalla vastapuoli saa pelätä, mitä kaikkea on vielä tulossa.

Ukrainan puolella informaatiovaikuttaminen on etevämpää ja tunteisiin vetoavaa. On myös helppo samastua pienen maan kansalaisiin, joita vastassa on sotakoneisto.

Sotatietoihin on aina syytä suhtautua varauksella. Esimerkiksi totuus tappioista löytyy jostain osapuolten ilmoittamien lukujen välistä.

Informaatiosodassa tiedotusvälineistä tulee puoliväkisin konfliktin välikappaleita.

Uutistoimistot pyrkivät varmistamaan tietonsa luotettavista, ulkopuolisista lähteistä ja oikeaksi todetusta kuva-aineistosta, mutta nopeusvaatimus tuottaa sirpaleista ja hajanaista jälkeä.

Valitettavasti Venäjän johto pimittää kansalaisiltaan todelliset Ukrainan tapahtumat ja kutsuu tiedotusvälineissään sotaa jopa rauhanoperaatioksi. Tämä uppoaa varsinkin vanhempaan ikäpolveen, joka ei osaa kaivaa tietoja internetistä.

Toistuva disinformaatio tekee tehtävänsä, jos muusta ei tiedä. Taru Suur-Venäjästä ruokkii myös kansallistunnetta siinä kuin Ukrainassa sankarillinen puolustautuminen.

Sosiaalisessa mediassa operoivat omat mielipidevaikuttajansa. Keskusteluryhmiä löytyy ääripäästä toiseen.

Suomessa käytävässä Nato-keskustelussa on myös löydetty jälkiä venäläisten trollitehtaiden valeuutisista.

Perinteisen medialukutaidon ohella tarpeen on digitaalisen informaation lukutaito, jotta itsestä ei tule informaatiosodan uhria.