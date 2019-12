Isis-lasten tapaus on syöttö Halla-ahon lapaan

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) oli vihdoin selväsanainen. Määräävä ja julkisuutta rajoittanut tekijä on ollut lasten turvallisuus. He eivät ole syyllisiä vanhempiensa tekoihin.

Vaikeat ja syviä tuntoja herättävät poliittisen päätöksenteon asiat pitää käsitellä ajallaan ja vastuuta kantaen, ei sitä väistellen.

Päättämättömyyden kylmä käsi on pitkä al-Holin pakolaisleirin suomalaislasten kohtalon käsittelyssä. Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallitusten tapauksessa poliittinen vastuu ei katkea pääministerin vaihtumiseen.

Isis-lasten ja heidän äitiensä tulevaisuus on jäänyt sivurooliin, kun perusasioistakin on ollut epäselvyyttä: onko palauttamisesta poliittinen linja, vai perustuuko sen Ylen tietojen mukainen erittäin pitkälle viety valmistelu pelkkiin viranomaispäätöksiin, kuten on kierrellen ja kaarrellen ilmaistu? Vastaus molempiin on edelleen sekä kyllä että ei.

Mikä on ollut yksiselitteisen poliittisen päätöksen kirjaamisessa niin vaikeaa? Pelkästään sekö, että huomattava osa suomalaisista suhtautuu koko asiaan epäluuloisesti?

Samat suomalaiset odottavat poliitikoiltaan päätöksiä, ei vastuunpakoilua tai minkään asian ”hiljaista hyväksyntää”, ei edes ilmeisen vahvoilla perusteilla salassa pidetyn viranomaisoperaation.

Tämän kaiken seurauksena eivät mahdolliset pelot ja epäluulot ainakaan hälvene.

Myös asialliset arviot turvallisuusriskeistä ovat olleet vain suora syöttö etenkin perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon lapaan, kuten myös yleinen päättämättömyys ja sekavat lausunnot.

Opposition oli kokoomuksen ja perussuomalaisten johdolla harvinaisen helppo keskiviikkona kyseenalaistaa luottamus vasta häthätää rivinsä oikaisseeseen hallitukseen.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan ”hallituksen tulisi pohtia selkeän poliittisen päätöksen tekemistä” suomalaislasten kotiuttamisesta (HS 10.12.). Pelkkään pohtimiseen ei pidä kuitenkaan jäädä.

Pelastetaan edes lapset ja siihen tahtonsa ilmaisseet äidit. Siinä on aivan riittävä – ja inhimillinen – ohjenuora.