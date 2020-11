Isyys on muuttunut huikean paljon monimuotoisemmaksi – Perhevapaauudistuksella halutaan lisätä vanhempien tasa-arvoa

Perhevapaajärjestelmän kehittäminen tähtää tasa-arvoiseen perhearkeen, jonka tarkoitus on totuttaa isät jäämään kotiin ja saada äidit aikaisemmin takaisin työelämään.

Isänpäivän palkinnon saajissa näkyy sukupuolten tasa-arvo, vapaaehtoisuus ja monipuolinen perhekäsitys.

On hienoa ja virkistävää, että isänpäivänä palkinnonsaajat ovat erilaisista taustoista. On sijaisisiä ja isiä, jotka oman isyytensä lisäksi toimivat vapaaehtoisena vertaistukena muille isille ja ovat valmiita tekemään töitä perheen eteen tasavertaisena kumppanina. Modernit isät ansaitsevat tulla palkituiksi ja nähdyiksi.

Se kertoo tästä ajasta. Isyys on monimuotoista, ja sellaisena se myös halutaan yhteiskunnassa nähdä. Yksi palkituista sanoikin olevansa ihan riittävä isä, vaikkei olekaan täydellisen ihanteellinen.

Perhevapaissa ja perhevapaajärjestelmän kehittämisessä näkyy hienosti isien roolien nostaminen.

Toteutuessaan nykyisen hallituksen hanke toisi pidennystä nykyisiin äitiys- ja isyysvapaisiin. Molemmilla vanhemmilla olisi yhtä suuri kiintiö, joista toiselle vanhemmalle voi luovuttaa halutessaan 69 päivää.

Perhevapaajärjestelmän uusimisessa on tavoitteena lisätä vanhempien välistä tasa-arvoa ja helpottaa monimuotoisten perheiden elämää.

Vaikka isyys on muuttunut varsin nopeasti, kaivataan siihen edelleen tukea. Isä on yhtä tasavertainen kuin äitikin.

Miessakit ry:n mukaan useat isät kärsivät yksinäisyydestä, mielenterveyden ongelmista ja isän mallin puutteesta. Järjestön kokemuksen mukaan isät ovat isyyden kokemisessa monesti hyvin yksin. Vertaistuen puuttuminen ja yhteiskunnan paineet tuovat riittämättömyyden tunteita.

Isyyteen panostaminen on perheisiin panostamista. Kun isä voi hyvin, näkyy hyvinvointi koko perheessä.

Korona-aikana on vietetty enemmän aikaa kotona. Se on tuonut isyyteen uusia ulottuvuuksia, kun puolison ja lasten kanssa on oltu neljän seinän sisällä normaalia enemmän.

Kanta-Hämeessä korona on kiihtymisvaiheessa. Maakunnassa onkin suositeltu, ettei isänpäivänä vierailtaisi ja sitä kautta altistettaisi etenkään riskiryhmäläisiä.

Vaikka fyysinen näkeminen ei ole nyt järkevää, voi isää muistaa monella tapaa. Esimerkiksi puhelimessa rupattelu piristää aina.