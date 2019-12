Johnsonilla on nyt kaikki valtit käsissään

Konservatiiveille tuli alahuoneen vaaleissa 365 kansanedustajaa. Työväenpuolue saa tyytyä 203 edustajaan. Näin huonoa tulosta puolue saa hakea 1930-luvun pulavuosilta.

Boris Johnsonilla on nyt kaikki poliittiset valtit käsissään. Hän vie Britanniaa mihin haluaa. Konservatiivien rivit hänen takanaan ovat harvinaisen suorat, koska vaalivoitto lasketaan nimenomaan Johnsonin ansioksi.

Hänellä oli selvä viesti: Britannia on eron jälkeen taas vapaa päättämään omista asioistaan ja eron ansiosta tulevaisuus on briteille tätä päivää parempi. Myös eron aikataulu varmistui tammikuuksi. Eri asia on se, kuinka pitäviin laskelmiin hänen väittämänsä EU:n rasitteista ja eron eduista perustuivat.

Työväenpuolueen, labourin, tappio menee paljolti puheenjohtaja Jeremy Corbynin piikkiin. Hänen viestiään moitittiin liian epäselväksi ja liian vasemmalle kallistuneeksi. Monet aiemmin työväenpuoluetta äänestäneet kavahtivat tätä.

Erikoista näissä Britannian alahuoneen vaaleissa oli äänestäjien liikkuminen. Konservatiivit voittivat työväenpuolueen alueilla, joissa tulo- ja koulutustaso ovat keskimääristä alhaisempia. Vastaavasti työväenpuoluetta äänestivät aikaisempaa enemmän hyvin koulutetut, suurten kaupunkien varakkaat ihmiset.

Kannatuksen heilahtamiseen vahvasti konservatiiveille oli siis kaksi pääsyytä: työväenpuoleen kompurointi ja Boris Johnsonin viesti, jossa pääpaino oli EU-erossa. Johnsonin ansiota äänestäjien pään kääntämisessä ei voi väheksyä. Konservatiivit ovat Britanniassa edustaneet nimenomaan hyvin toimentulevaa eliittiä. Siitä huolimatta työväki antoi nyt puolueelle tukensa. Todella monet heistä ensimmäistä kertaa.

Ero EU:sta sinällään riitti. Kukaan ei vielä tiedä, millainen on Johnsonin hallitusohjelma ja mitä se tuo mukanaan. Ekonomistit ovat varsin yksimielisiä, että ero heikentää Britannian talouskasvua, ja se vaikuttaa eniten juuri pienituloisiin. Niihin, jotka nyt vaihtoivat työväenpuolueen äänestämisen konservatiiveihin.

Äänestäjien voimakas liikkuminen ei ole ainutlaatuinen ilmiö, vaan enemmänkin trendi, joka näkyy Suomessakin.