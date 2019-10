Jokainen koulusurma on yhtä syvästi järkyttävä

Jokela 2007, Kauhajoki 2008, Kuopio 2019.

Suruliputus muistuttaa tänään, että ennaltaehkäisevä työ syvästi järkyttävää väkivaltaa vastaan on kesken.

Jokelassa ja Kauhajoella uhreja oli yhteensä 20. On arvioitava, onko oppilaitoksissa, nuorten parissa ja myös laajemmin tehty aidosti sellaisia asioita, joilla on ennaltaehkäisevä vaikutus.

On edelleen paneuduttava väkivallan takana oleviin syihin ja selittäviin tekijöihin.

Mikä syöksee nuoren julmuuteen, joka kohdistuu paitsi uhreihin, myös laaja-alaisesti yhteisöön ja koko suomalaiseen avoimeen yhteiskuntaan?

Arvokkainta suomalaista tulevaisuutta ovat opiskelevat lapset ja nuoret, se joukko, johon väkivallantekijätkin ovat kuuluneet, mutta ajautuneet siitä jostakin syystä harhaisille poluilleen.

Hyökkäys on äärimmäinen teko, jota edeltää – tosin ei välttämättä – merkkejä, joiden pitäisi soittaa lähipiirissä hälytyskelloja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa jopa 90 prosentissa koulusurmatapauksista vähintään yksi aikuinen on ollut huolissaan tekijästä (Yle 1.10.).

Hätähuudot, hiljaisetkin, on kuultava ja niihin on osattava reagoida. Tämä tarkoittaa vakavaa ja laajaa paneutumista sekä myös huomattavaa rahallista panostamista lasten ja nuoren mielenterveyteen.

On varottava osoittelemasta sormella etenkään kaikkia hiljaisia ja syrjään vetäytyviä nuoria. Päinvastoin jokainen pitää hyväksyä sellaisena kuin hän on, ja avun hakeminen on ymmärrettävä tavanomaiseen elämänmenoon kuuluvaksi, ei koskaan häpeäksi.

Masennus ja mielenterveysongelmat ovat suomalaisia kansansairauksia, mutta onneksi hoidettavissa ja myös ehkäistävissä. Yhteiskunnan sivistystason mitta on siinä, miten se suhtautuu hädänalaisiinsa.

Viranomaistoiminta oli Kuopiossa kiitettävää. Poliisi pysäytti hyökkääjän minuuttien kuluessa hälytyksen jälkeen. Pahin ehti kuitenkin tapahtua.

Poliisi joutuu ottamaan tietoonsa tulevat – valitettavan yleiset – koulu-uhkaukset edelleenkin erittäin vakavasti. Jokelan ja Kauhajoen jälkeen vastaavia tekoja on suunniteltu, mutta ne on onnistuttu – ennen Kuopiota – estämään.