Kaikkien aikojen koutsi – Jukka Jalonen

Pekingin olympialaiset jäävät monella tavalla mieleen.

Koronajärjestelyt olivat ennennäkemättömän tarkat ja tiukat. Jatkuva testaus loi epävarmuutta koko Suomen kisajoukkueeseen.

Samaan aikaan sodanuhka Ukrainan yllä on ollut suurempi kuin koskaan ja kulisseissa on kuhissut enemmän kuin vuosikymmeniin. Sen vuoksi myös kisojen päätöspäivä on pelottanut. Mikä on Putinin seuraava siirto?

Kiekkoleijonien ympärillä alkoi vouhotus siitä päivästä lähtien, kun selvisi, etteivät NHL-pelaajat ole kisoissa mukana.

NHL-pelaajien puuttuminen teki Leijonista kisojen suosikin. Perinteisesti suomalaisten on ollut vaikea kantaa ennakkosuosikin viittaa, mutta nämä kisat osoittivat, että menneet ovat menneitä.

Ensin Iivo Niskanen hiihti ylivoimaisesti kultaa miesten 15 kilometrillä. Varhain sunnuntaiaamuna Leijonat voitti ensimmäisen olympiakultamitalin riihimäkeläisen Jukka Jalosen johdolla.

Vaikka valmentajat eivät saa olympiakisoissa mitalia, Jalonen todisti olevansa kaikkien aikojen Leijona-koutsi. Hän on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden kahdesti, alle 20-vuotiaissa kerran ja nyt olympiakultaa. Jalonen on kerta toisensa jälkeen koonnut voittavan joukkueen, joka pelaa yhdessä, ei yksilöinä.

Kantahämäläisiä oli joukkueessa muitakin kuin Jalonen.

Hämeenlinnan oma poika Juuso Hietanen on Leijonien pitkäaikainen taistelija, jolle nämä olivat viimeiset olympialaiset 36-vuotiaana. Sakari Manninen ja Niklas Friman muistetaan hyvin HPK:n mestaruusjoukkueesta.

Joukkueen videovalmentajana toimii HPK:n apuvalmentaja Janne Hietaniemi ja maalivahtivalmentajana hämeenlinnalainen Kari Lehtonen. Apuvalmentaja Ari-Pekka Selinkin on HPK:n entinen päävalmentaja.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä Hämeenlinnan oma poika, joukkueen hieroja ja isähahmo Juha Sulin. Onnea!

Tästä on hyvä jatkaa kevään jääkiekon MM-kotikisoihin. Henkisesti kotikisat ovat kuitenkin aina vaikeat. Jukka Jalonen on näyttänyt, ettei se tunnu missään. Yhteispelillä kaikki on saavutettavissa.