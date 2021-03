Kanavassa jökötti globalisaation karu kuva

Koronan piinaama maailma sai hetkeksi edes vähän muuta ajateltavaa ja seurattavaa, kun on veikkailtu, milloin ja miten Suezin kanavan tukkinut konttialus Ever Given saadaan irrotettua.

Maanantaiaamuna kerrottiin ennakoivasti, että koko alus on saatu irti, kun vielä myös varovaisemmin toistettiin, että vasta perä on irti ja keulan irrottamiseksi odoteltiin vielä nousuvettä. Hidastemposta draamaa!

Tarina ei jää siihen, vaikka Ever Given saataisiin nopeastikin pois kanavaa tukkimasta ja sadat odottavat rahtialukset voivat jo pian jatkaa matkaansa. Kuljetusketjujen pysähtyminen vaikuttanee jopa kuukausia tavarantoimituksiin.

Jos tulee Ever Givenin kaltainen tulppa, seuraukset yltävät vääjäämättä myös suomalaiseen tuontiin ja vientiin ja jopa vähittäiskaupan tarjontaan.

Vilkas lentomatkustaminen levitti koronaviruksen tehokkaasti ympäri maailman.

Myös Ever Given -konttialus on osa tätä aikamme globalisaation karua kuvaa, sen toiselta puolelta tosin.

Jokainen tavallinenkin uutiskuvia eri kanavilta seurannut suomalainen on ymmärtänyt, että jotakin on mennyt pahasti pieleen. Alus on tietenkin aivan liian iso kanavaan. Tätä eivät ole ennen haveria tajunneet sen varustajat tai mahdollisimman tehokkaita eli halpoja kuljetustapoja tuotteilleen vaatineet valmistajat, tavarantoimittajat – ja ostajat, eli me.

Takana on silkka ahneus. Suomeenkin pitää saada tavaroita mahdollisimman halvalla, mikä näkyy väistämättä niin tuotantopäässä kuin myös kuljetuksissa. Riskit nousevat ja saattaa sattua tuhoisiakin onnettomuuksia.

Digitalisaatio on aikamme ihanne, mutta edelleenkään pelkkä bittivirta ei riitä mihinkään, kun tavaran pitää kulkea maiden ja maanosien välillä.

Konttipula on riesannut maailmalla jo jonkin aikaa koronapandemian seurauksena kuljetuksia ja kaupankäyntiä. Jos ei ole kontteja, tavara ei liiku, minkä seuraukset yltävät arvaamattoman laajalle.

Valtavan iso osuus kesto- ja ennen kaikkea lyhytkulutushyödykkeistä tulee Kiinasta. Se ei voi olla kenellekään enää edes yllätys. Voisikohan asialle myös tehdä jotakin? Onko kaiken pakko olla kiinalaista?