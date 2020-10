Kansallinen turvallisuus vaatii raadollista realismia

Suojelupoliisi on uhka-arvioissaan osannut periaatteessa odottaa, että vihamieliset tahot käyttävät yhteiskunnan tietoturvan aukkoja hyväkseen.

Vastaamon tapaus osaltaan osoittaa, että tietojen helppoa saatavuutta ei pidä laittaa tietojärjestelmissä tietoturvallisuuden edelle.

Supon huolena ovat varsinaisesti vakoilu ja terrorismi, joiden uhka ei ole korona-aikaan poistunut.

Koronapandemiassa on ollut kansallisen turvallisuuden kannalta hyväkin puolensa, kun vakoojat ja hämäräheikit eivät ole päässeet Suomeen entiseen tahtiin.

Vastaavasti kybervakoilu on kuitenkin entistä yritteliäämpää. Suojelupoliisi painottaa perustellusti tietoturvasta huolehtimista.

On naiivia luulla, että keskinäistä vakoilua harjoittaisivat vain toisilleen vihamieliset valtiot. Toimintaa voidaan kuvata vakoiluksi, vastavakoiluksi tai tiedustelutoiminnaksi. Teollisuus- ja yritysvakoilukin on maailmalla arkipäivää.

Varsinkin korona-aikaan lääketeollisuuden ja tutkimuslaitosten uudet saavutukset kiinnostavat kovin vieraita toimijoita.

Vakoilun lähtökohtana on omaa maata tai organisaatiota hyödyttävän, vaikka kuinka salatun tiedon tavoittelu. Tieto tulevasta on valtaa.

Jopa pienen pohjoisen Suomen tulevat poliittiset ratkaisut herättävät ulkovaltioiden kuten Kiinan ja Venäjän kiinnostusta. Synnittömiä eivät ole ns. länsimaatkaan.

Kautta vuosikymmenten ulkovaltioilla on ollut intressejä vaikuttaa suomalaiseen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen.

Kun vakoilu viihtyy varjoissa ja pyrkii huomaamattomuuteen, terroristit haluavat näkyvällä väkivallalla levittää kauhua ja horjuttaa koko yhteiskuntarakennetta.

Terrorismin uhka on Supon mukaan Suomessa yhä kohonneella tasolla kaksi kaikkiaan neliportaisella asteikolla.

On tosiasia, että Suomessakin on ihmisiä, joita terrori-iskun teko kiehtoo. Radikaali-islamistisen terrorismin ohella on myös äärioikeistolaisen terrorismin uhka.

Kansallista turvallisuutta ei voi perustaa kuin raadolliseen realismiin.