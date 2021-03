Kansallispuistohanketta ei pidä pilata räyhäämällä

Evon kansallispuistohanke ja sen edistäminen on sekä Hämeenlinnan kaupungin, maakunnan että myös suomalaisen luonnon, luontoharrastajien ja varmaan myös luonnontieteen etu. Kansallispuiston saaminen näyttää hyvinkin mahdolliselta. Hyvä, hyvä!

Maata kansallispuistosuunnitelman alta on kuitenkin kaivettu yllättävältä taholta.

Metsähallitus ilmoitti tiistaina keskeyttävänsä Evon nykyisen retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelman sekä kestävän metsätalouden mukaiset hakkuut. Päätöksen tausta antaa masentavan kuvan siitä, kuka tai mikä ohjaa ympäristöministerin Krista Mikkosen (vihr.) toimintaa.

Militantteja keinoja kaihtamaton ympäristöjärjestö Greenpeace nosti ison äläkän Evon hakkuista. Eipä siinä mitään, mutta samalla järjestö murentaa luottamusperustaa hankkeelta, jota se on edustajansa kautta ollut yhtenä aloitteentekijöistä edistämässä.

Mikkonen otti asiaan palavasti kantaa liittyen some-kampanjan laulukuoroon. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) luotti Metsähallitukseen: kysymys ei ole avohakkuista. Nyt molemmat ministerit ovat tyytyväisiä, että kansallispuiston valmistelu on taas saanut työrauhan. Onko se saanut? No ei. Uudet epäluulot on istutettu. Ne tulivat ilmi Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa.

Kansallispuisto tarvitsee taakseen paikalliset päättäjät. Hakkuista noussut episodi söi juuri sitä luottamusta, jota nyt ehdottomasti tarvitaan.

Hanketta kohtaan tunnettuja epäilyjä eri intressiryhmien tasapuolisesta kuulemisesta on hälvennetty laajentamalla kansallispuistoa valmistelevaa työryhmää. Useita kertoja on vakuutettu, että puistosuunnitelma etenee eri tahoja kuunnellen ja kunnioittaen.

Greenpeacessa olisi aika tajuta, että Evo on Hämettä, Lammia ja Hämeenlinnaa. Toivoisi edes vähän vähemmän hyökkäävyyttä ja enemmän paikallisten ihmisten ja heidän käsitystensä, elinkeinojensa ja elämänpiirinsä kunnioitusta.

Sen ymmärtäminen, että Greenpeacen mukanaolo alkaa olla koko hankkeen suurin taakka, on varmasti jo aivan liian ylivoimaista.