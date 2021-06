Kansanvallan kulmakivi mureni huolestuttavasti

Mitä ilmeisimmin sosiaalinen media oli kokoomuksella kaikista puolueista parhaiten hanskassa. Voi harvinaisen hyvin sanoa, että on turha rutista, jos ei ole edes äänestänyt.

Äänestysvilkkaudesta ei voinut edes puhua sunnuntaisissa kuntavaaleissa. Niin luvattoman laiskasti kesäsuomalaiset äänioikeuttaan käyttivät.

Kun kiinnostus politiikkaan on muutoinkin rajallista, tuo vaalipäivä keskellä kukkeinta kesää karun tuloksen: valtakunnallinen äänestysprosentti 55,1 on musertavan alhainen.

Synkkää näkymää eivät valaise kantahämäläisten kuntien äänestysprosentit: Janakkala 52,2, Hausjärvi 52,7 ja Hämeenlinna 53,1. Hattula ja Loppi sentään ylsivät hieman valtakunnallisen prosentin yläpuolelle: 56,7 ja 57,7.

Vaalien tuloksia, niin valtakunnallisia kuin paikallisiakin on tarkasteltava äänestyslaiskuuden läpi. Se lyö leimansa kaikkeen.

Kaiken tämän takana on vain vähän runsas puolet äänioikeutetuista: Kokoomus riemuitsee vaalien voittajana. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä on kuitenkin varottava. Puolue on Petteri Orpon johdolla vakiinnuttanut asemansa maan johtavana kuntapuolueena. Nämä eivät kuitenkaan olleet pääministerivaalit. Kokoomuksen kenttäväki teki jälleen kerran loistavaa työtä. Muut vaalit tulevat sitten ajallaan.

Demarit purevat alahuultaan ja selittävät huonoa tulostaan hallitusvastuulla. Sekin on ohut selitys. Demarit jäivät jälkeen myös kampanjoinnissa.

Mitä ilmeisimmin sosiaalinen media oli kokoomuksella puolueista parhaiten hanskassa. Somessa aktiivisina pidettyjen vihreiden takapakki oli kuitenkin kaameaa laatua, eli somen tehosta ei saatu mitään pitävää näyttöä.

Keskusta paistattelee synkän jakson jälkeen kannattajakuntansa herättäneenä ja itsetuntoaan kohentaneena. Perussuomalaiset nieleskelee jonkinmoista pettymystään. Kesä jätti monet puolueen kannattajat kotiin.

Jos päättäjillä ei ole riittävän vahvaa mandaattia, valtuutusta kansalta, se horjuttaa luottamusta vain lisää. Näin ollaan kierteessä, jossa passiivisuus ruokkii itseään.

On turha rutista, jos ei ole edes äänestänyt. Silti rutina jatkuu, ja ainoa tapa vähentää sitä on saada ihmiset taas uskomaan vaikutusmahdollisuuksiinsa. Muuten demokratialta putoaa pohja. Niin ei saa käydä.