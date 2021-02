Kartelli kävi härskisti asukkaiden kukkarolla

Epäiltyjen yritysten lisäksi koko isännöintiala tulee nyt aikaisempaa kriittisempään tarkasteluun. Avoin hintakilpailu on lopulta kaikkien etu, myös isännöintiyritysten.

Markkinaoikeuden ratkaistavaksi siirtyy, missä laajuudessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston isännöintialaa koskeva vakava kartelliepäily johtaa jatkoseuraamuksiin.

KKV vaatii Isännöintiliitolle ja kuudelle alan yritykselle yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja.

Aikaisemmin kartelleja eli yritysten keskinäisiä ja kiellettyjä hintasopimuksia on paljastunut asvalttialalta ja puukaupasta. Kymmenien miljoonien eurojen kartellisakkojen lisäksi seurauksena on ollut korvauksia vahinkoa kärsineille, joita ovat olleet muun muassa kunnat ja metsänomistajat.

Isännöinnin asiakkaita eli viulujen maksajia ovat taloyhtiöiden osakkeenomistajat, aivan tavalliset suomalaiset, joiden kukkarolla on epäilyn mukaan käyty jopa harvinaisen härskillä tavalla.

Toistaiseksi on täysin epäselvää, miten taloyhtiöt voivat mahdollisesti hakea vahingonkorvauksia. Näytön löytäminen voi olla hankalaa. Asiaan voitaneen palata markkinaoikeuden päätöksen jälkeen, jos mahdollisesti silloinkaan. Katse kääntyy asiassa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä edustavan Kiinteistöliiton puoleen.

Tiedossa ei vaatimusten pohjaksi toistaiseksi ole, paljonko kartelli on mahdollisesti nostanut hintoja. KKV:n pääjohtajan Kirsi Leivon mukaan kartellit nostavat hintatasoa tyypillisesti 10–30 prosenttia (HS 10.2.).

Isännöintiliitto ja vaatimuksien kohteeksi joutuneet yritykset kiistävät vaatimukset ja korostavat vahvasti, että kyseessä on ”vasta epäily”, joka perustuu ”KKV:n virhetulkintaan”.

KKV:n keskiviikkoinen teksti on kylmää: ”Kyse on pitkään kestäneestä, järjestelmällisestä kartellitoiminnasta.” Yritykset sopivat KKV:n mukaan vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalveluiden hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallista hintatasoa. Jos ja kun tästä on mustaa valkoisella, eli selvää näyttöä, joutuvat epäillyt ahtaalle.

Epäiltyjen yritysten lisäksi koko isännöintiala tulee nyt aikaisempaa kriittisempään tarkasteluun. Se pitää nähdä kaikkien eduksi, osakkeenomistajien lisäksi myös asiansa pelisääntöjen mukaisesti hoitavien isännöintiyritysten.