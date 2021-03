Kaupunginjohtaja on valittava jäitä hatussa

Kuntavaalien siirto toi uuden lisäkierteen myös Hämeenlinnan ykköspomon valintaan. Se on iso päätös, joka on tehtävä huolella.

Hämeenlinnan johtajaruletti lähti pyörimään joulukuussa, kun kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ilmoittivat yhtä aikaa jäävänsä tänä vuonna eläkkeelle.

Kenakkala jää virallisesti eläkkeelle syyskuun ja Isosuo marraskuun alussa, mutta Kenakkala poistuu käytännössä töistä jo kesällä, kun vetäytyy ensin lomalle ja siitä suoraan eläkkeelle.

Kaupunginjohtajien ilmoituksen jälkeen Hämeenlinnan päättäjät ovat taittaneet peistä, onko johtajan valinta nyt viimeisiä hetkiä istuvan vai uuden valtuuston asia, ja mitä Isosuolta vapautuvan apulaiskaupunginjohtajan viran suhteen tulisi tehdä.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti helmikuussa, että uuden kaupunginjohtajan julkinen haku aloitetaan 6.4. ja hänet valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti, että uuden kaupunginjohtajan valintapäätös tehdään valtuuston kokouksessa 7.6.2021.

Tuolloin ajatus siis oli, että kaupunginjohtajaa on valitsemassa uusi, huhtikuun kuntavaaleissa valittu valtuusto.

Kun viikonloppuna ilmoitettiin kuntavaalien siirtämisestä kahdella kuukaudella eteenpäin huhtikuulta kesäkuulle, perussuomalaisten paikallisyhdistys toivoi julkisesti, että Kenakkala jatkaisi tehtävässään vielä syksyyn ja uuden johtajan valitsisi uusi valtuusto.

Kenakkala vastasi, että ei aio eläköitymistään lykätä.

Perussuomalaisten ehdotus johtajavalinnan venyttämisestä kesän yli ei saanut Hämeen Sanomien haastattelussa kannatusta myöskään valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajilta Sari Myllykankaalta (sd.) ja Sari Rautiolta (kok.).

Asian ympärillä lienee luvassa tiukka keskustelu, kun valtuusto käsittelee kaupunginhallituksen esitystä kaupunginjohtajan valintaprosessin etenemisestä vajaan parin viikon päästä 22. maaliskuuta.

Kuntavaalien läheisyys tuo tilanteeseen oman mausteensa, mutta päättäjien on syytä pitää nyt jäitä hatussa. Kaupunginjohtajan valinta on iso päätös, joka on tehtävä huolella.

Kaikki lähtee siitä, että Hämeenlinna houkuttelee hyviä hakijoita, joiden joukosta uusi johtaja päästään valitsemaan.