Käyttöhuoneita kannattaisi ainakin kokeilla – Asenteet eivät tunnu olevan valmiita huumeiden käyttäjien terveyden parantamiseen

Kasvavaan huumeiden käyttöön ja siihen liittyviin sosiaalisiin ongelmiin olisi puututtava uusin ottein. Nykyiset toimet eivät riitä, siitä on tarpeeksi näyttöä suomalaisessa katukuvassa.

Valvotut huumeiden käyttöhuoneet ovat saaneet varovaista kannatusta perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindéniä (sd.) myöten. Todellinen kannatus punnitaan myöhemmin, kun käyttöhuoneita vaatinut 50 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite etenee eduskuntaan. Myös poliisi ja THL ovat puoltaneet hyvin suunniteltua käyttöhuonekokeilua.

Jos käyttöhuoneet mahdollistava lainsäädäntö astuisi voimaan, Kanta-Hämeessä kokeilusta linjaisi hyvinvointialueen aluehallitus.

Eduskunta- ja hallituspuoluiden välillä on kuitenkin vielä paljon ristivetoa asiassa. Heinäkuussa STT:n tekemässä kyselyssä vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kannattivat käyttöhuoneiden perustamista. Kokoomus ja SDP olivat ”varovaisen avoimia” ja selkeimmin niitä vastaan olivat keskusta, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset.

Moni käyttöhuoneita vastustava pelkää niiden lisäävän huumeiden käyttöä ja tuovan uusia ihmisiä kokeilijoiksi. Tällaista näyttöä ei ole niistä Euroopan maista, joissa käyttöhuoneita jo on.

Käyttäjissä ja käyttökulttuurissa on alueellisia eroja, eikä käyttöhuoneista välttämättä olisi hyötyä kaikkialla. Niitä kannattaa kuitenkin selvittää ja kokeilla yhtenä keinona. Luontevinta olisi suunnata kokeilu alkuvaiheessa pääkaupunkiseudulle, jossa siihen on sekä halua että tietämystä. Helsinki on jo vuosia pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä erillislakia, joka sallisi käyttöhuoneiden kokeilun. Toiveena on saada huumeidenkäyttäjät pois kaduilta.

Huumeiden käyttöhuoneiden tarkoitus ei kuitenkaan ole pelkästään siivota käyttäjiä pois muiden silmistä. Parhaimmillaan käyttöhuoneet voisivat vähentää yliannostuskuolemia ja tavoittaa ihmisiä avun piiriin. Suomessa asenneilmasto ei kuitenkaan tunnu olevan valmis siihen, että myös huumeiden käyttäjien terveyttä pyrittäisiin parantamaan.

Huumeongelmaa käyttöhuoneilla ei ratkaista, mutta eivät ratkaise nykyisetkään keinot. Sekä käyttöhuoneiden kannattajat että vastustajat ovat samaa mieltä siitä, että tärkeintä ja halvinta olisi käytön ennaltaehkäisy ja hoitoon pääsyn varmistaminen.

Päihdeongelmien hoitoon on vaadittu pitkään panostusta. Toivottavasti sanat muuttuvat teoiksi ensi vuonna, kun vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille.