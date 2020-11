Keinotekoiset hintamielikuvat vääristävät alennuspäivät – Tärkeää olisi tukea paikallisuutta ostoshysteriassa

Korona-aikana korostuu paikallisten yritysten tukeminen. Paikallista suosimalla takaamme, että pandemien jälkeenkin tarjolla on lähipalveluja.

Onko tuttua markkinointia: Black Friday -yllätys, hinta paljastetaan keskiviikkona kello 18, tuotetta voi ostaa torstaina kello 10 lähtien.

Kaupan edessä on jonoa, vaikka monen sadan euron tuote on tarjouksen jälkeen 20 euroa halvempi. Kilpailijalla lähtöhintakin on 10 euroa edullisempi ja saman alennuksen saa pyytämällä.

Mustan perjantain alennukset ovat mielikuvia. Oikeiden hintojen seuraaminen vaatii kuluttajalta tarkkavaisuutta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on huomannut kaksi kyseenalaista käytäntöä: Usein hinnat hilataan ensin ylemmäs, jonka jälkeen alennusprosentti näyttää paremmalta. Toinen arveluttava käytäntö on myydä tuotetta alennuksella, jonka jälkeen tuotteen hintaa nostetaan pariksi päiväksi ja jälleen alennetaan ”tarjoushintaan”. Todellisuudessa alennushinta on tuotteen normaalihinta (HäSa 27.11.).

Esimerkiksi Hintaoppaan mukaan viime vuonna mustan perjantain keskimääräinen alennusprosentti oli 4,5.

Koko viikko on vietetty niin sanottua mustaa viikkoa.

Nimitys Black Friday juontaa Yhdysvaltoihin, jossa kiitospäivän jälkeiseen liikenteeseen, kun tiet olivat mustanaan autoja. Myöhemmin päivän nimi on yhdistetty kirjanpitoon. Joulukauppa käynnistyy ja kirjanpito muuttuu punaisesta mustaksi.

Päivä on edelleen Yhdysvalloissa vuoden suurin yksittäinen myyntipäivä. 2000-luvulla musta perjantain alennusmyynnit ovat levinneet myös Suomeen.

Kaiken kaikkiaan kulutushysteriassa kannattaisi muistaa vastuullisuus ja eettisyys. Se koskee myös markkinointia.

Koko korona-aika on puhuttu myös paikallisten yrittäjien tukemisesta, jotta meillä on pandemian jälkeenkin paikallisia yrittäjiä. Black Friday ja tuleva Cyber Monday -ostospäivät satavat usein kansainvälisten jättien taskuun, vaikka paikallisestikin kampanjoihin osallistutaan.

Paikallisissa kivijalkaliikkeissä on tehty paljon töitä turvallisen ostosten tekemiseen. Tarjolla on maskeja, turvavälejä, pidennettyjä aukioloaikoja ruuhkien välttämiseksi ja ennen kaikkea palvelua.