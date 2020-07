Kesämökkeily noussut uuteen arvoonsa

Kulunut kevät on saanut ihmiset etsimään vaihtelua neljän seinän sisällä kyyhöttämiselle. Monet ovat hakeutuneet luontoon tuulettumaan ja intoutuneet kesämökkikaupoille.

Kymmenessä suurimmassa mökkikunnassa kesäasuntojen kauppatahti kiihtyi tammi-kesäkuussa peräti kolmanneksella viime vuoden alkupuoliskosta, kertoo STT:n Maanmittauslaitokselta saama tilastotieto. Erityisen vilkkaasti kauppa kävi kesäkuussa.

Samalla on purkautunut patoumaa sekä mökkikaupan että koronarajoitusten tiimoilta.

Mallia koko maakunnalle on näyttänyt mökki-Suomen kärkikymmenikköön kuuluva Hämeenlinna. Mökkien hyvä kysyntä on tuntunut joka seutukunnallamme, olemmehan sopivan välimatkan päässä ruuhka-Suomesta.

Myyntiin tulleita mökkejä ei ole tarvinnut tänä vuonna kauaa kaupata. Itse asiassa niistä on ollut pulaa.

Mökkibuumi on näkynyt myös pankkilainojen otossa. Vertailukohtaa voi Suomen Pankin mukaan hakea viime vuosikymmenen alkupuolelta.

Mielenkiinto kohdistuu nyt siihen, jatkuuko kansalaisten into mökinostoon vastedeskin vai osoittautuuko se kausiluonteiseksi huumaksi.

Viime vuosina on epäilty, ettei kesämökkeily kiinnosta enää nuorta polvea. Mökkikaupoilla on kuitenkin käynyt nyt myös alle 30-vuotiaita pariskuntia. Eniten ostajissa on lapsiperheitä ja keski-ikäisiä pariskuntia, joiden lapset ovat lentäneet maailmalle.

Yhä useampi odottaa kesäasunnolta parempaa, kakkosasunnon tasoista varustelutasoa ja on siihen valmis investoimaan. Tosin askeettisilla saunamökeilläkin on ostajakuntansa.

Tärkeintä mökinostajille on sijainti, sillä lähes kaiken muun voi muuttaa. Kaunis luontomaisema on hyvä kakkonen.

Mökkeilybuumin kestoa ei voi kuin arvailla. Oletettavasti koronan vetoapu on väliaikaista, mutta ehkäpä todistamme samalla lähtötason nousua. Etätyöskentelykin luontuu mökkipaikkakunnalta.

Mökkikunnissa on joka tapauksessa iloa mökkiomistusten vaihtumisesta. Tämä kun tarkoittaa yleensä mökin käytön kasvua ja vilkastuvaa asiointia paikallisissa liikkeissä, kun uudet omistajat laittavat paikkaa myös uuteen uskoon.

Mökkeily pitää asemansa osana suomalaista sielunmaisemaa.