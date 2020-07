Kesätöissä saavat mallia myös tulevat pomot

On terve merkki, että hyvästä johtajuudesta ja esimiesten käytöksestä käydään yhteiskunnassa ja työpaikoilla kriittistä, jatkuvaa keskustelua.

Armeijassa palvelevien esimiesten käytöstä on puitu oikeussaleissa. Kunnissa ja seurakunnissa johtamisen ongelmat nousevat julkisuuteen tämän tästä.

Helsingin pormestaria Jan Vapaavuorta (kok.) kuulusteltiin hänen johtamistyylistään viimeksi keskiviikkoiltana A-studiossa.

Yksityisten alojen työpaikoilla on yhtä lailla ongelmia, mutta julkisuuteen päätyvät vain pahimmat ja nekin harvoin.

Näihin aikoihin ammattijärjestöt lähettelevät perinteisiä tiedotteitaan, joissa muistutetaan kesätyöläisten oikeuksista. Niissä korostuu työntekijän rooli. Ensimmäiset työkokemukset voivat olla monen elämässä käänteen tekeviä.

Kesätyöpaikoilla saadaan kuitenkin myös ensimmäiset kokemukset esimiehistä – pomoista, joiden tekemisiä ja tekemättä jättämisiä puidaan taukopaikoilla ja vertaillaan kesän ja vuosien jälkeen.

Pelolla johtaminen eli fingelskaksi management by perkele elää yhä sitkeässä, mutta enää se ei välttämättä toimi kuten aikoinaan tehtailla ja pelloilla. ”Minä nyt vain olen tällainen” ei koskaan riitä huonon käytöksen perusteluksi.

Hyvä johtaminen voi olla yksi Suomen kohtalonkysymyksistä.

Ikäluokkien pienentyessä ja työvoimapulan monella alalla pahentuessa voi entistä useampi työntekijä äänestää jaloillaan. Miksi nuoret osaajat sietäisivät asiattomuuksia vuosikausia, kun eläkkeelle pääsykin tuntuu siirtyvän koko ajan loitommalle tulevaisuuteen?

Johtajakoulutus on Suomessakin kehittynyt viime vuosikymmenten aikana huimasti. Hyvää ja tutkittua oppia annetaan yliopistoja myöten.

Johtajien kouluttaminen ei todellakaan ole enää armeijan yksinoikeus – eikä onneksi vain miesten. Jo pomon hommissa olevienkin johtamistaitoja viilataan myös asian tärkeyden ymmärtävien eläkeyhtiöiden rahoittamana.

Kesätyöntekijöiden lisäksi työpaikoilla on nyt kesäjohtajia. Heilläkin on iso vastuu. He kouluttavat paitsi tulevaisuuden työntekijöitä myös tulevaisuuden työnjohtajia.

Ohi-, yli- tai alijohtaminen ovat ihan käyttökelpoisia sanoja. Kohtaava johtaminen -termi on yhä ihmeen vähän käytetty.