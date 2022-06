Pääkirjoitus: Keskisuurilla yrityksillä on eväät menestyä – Kasvuhakuiset yritykset lisäävät alueensa elin- ja vetovoimaa

Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n raportti todistaa, että keskisuurten yritysten merkitys on Suomessa suuri, vaikka niiden määrä on pieni. Vaikka keskisuuria yrityksiä on maassa alle 2 prosenttia yrityskannasta, niiden liikevaihto ja työvoiman määrä on noin viidesosa kaikista yrityksistä. Varsinaisten kasvuyritysten määrä on kolmisen prosenttia kaikista keskisuurista yrityksistä. Uudet työpaikat syntyvät juuri pieniin ja...

