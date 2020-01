Keskusteluilmapiirin on Suomessa muututtava

Suomalainen ei enää vaikene viidellä eri kielellä tai ei saa mielipidettään sanotuksi. Kaikki, jotka ovat tutustuneet netin keskustelupalstoihin tai ylipäänsä poliittisen elämän kielenkäyttöön, tietävät tämän.

Kehitys on ollut samantyyppistä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Jakolinjat ovat vain kasvaneet ja tahallinen väärinymmärtäminen yleistynyt. Poliittisen keskustelun tavoitteeksi on tullut toisen nolaaminen ja nollaaminen, ei keskustelukumppanin näkökantojen kunnioittaminen ja arvostaminen.

Asetelmasta ei todennäköisesti seuraa mitään hyvää tai rakentavaa.

Samaan asiaan kiinnitti huomiota tasavallan presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheessaan.

Niinistö kantaa huolta siitä, että keskustelukulttuuri on kärjistynyt ja tämä voi heijastua suomalaisten yhtenäisyyteen.

Presidentin mielestä kyse on toistemme kunnioittamisesta, viime kädessä yhteiskuntarauhan ylläpitämisestä ja sen myötä turvallisuudestamme.

Presidentti on niin ikään kiinnittänyt huomiota, etteivät keskustelijat hae yhteistä näkemystä vaan vahvistavat jakolinjoja. Tahallinen väärinymmärtäminen lisääntyy ja tilaa tulee puolitotuuksille. Tämä kehitys meidän on katkaistava, Niinistö sanoo, eikä turhaan.

Aivan totta myös on, että asioista sopii kiistellä, mutta toisten ylenkatsominen ja aliarvioiminen eivät kiistanalaisten asioiden ratkaisua edistä.

Presidentti Niinistön ohella viisaita sanoja on pyhien aikaan kuultu muualtakin. Pitkän kokemuksen omaava keskustalainen ministeri Seppo Kääriäinen luonnehtii, että poliittinen ilmapiiri on vuosikymmenen vaihtuessa muuttunut vastenmieliseksi.

Hänen mukaansa kielenkäyttö on koventunut paikoin ala-arvoiseksi ja siinä on yhä enemmän henkilöön käyvää ilkeyttä. Kääriäinen on Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistun kolumnin mukaan joutunut etsiskelemään keskinäistä kunnioitusta.

Moni muukin on huomannut saman, mutta on tärkeää, että huomautukset tulevat nyt arvovaltaisista lähteistä. Jokaisella meistä on vastuu sanoistaan. Lopulta kuitenkin tolkun ihmisten kanta on suomalaisten mieleen. Pikavoitot eivät lopulta paina.