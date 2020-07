Kevyellä liikenteellä liiankin kevyet eväät

Kevyen liikenteen turvallisuus on hitaasti kohentunut Suomessa. Varsinkin ennen 2000-lukua kevyen liikenteen onnettomuuslukemat olivat kylmääviä.

Tänä vuonna tammi-kesäkuussa menehtyi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 11 jalankulkijaa ja 11 polkupyöräilijää. Viisitoista vuotta sitten tieliikenteessä kuoli 45 jalankulkijaa ja 43 polkupyöräilijää.

Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden suurimpana vaarana ovat vakavien onnettomuuksin suhteen moottoriajoneuvot, etenkin autot.

Liikenneturvan mukaan vuosikymmenten parantuneesta kehityksestä on kiittäminen taajamanopeuksien alentamista. Huonompi uutinen on, että kehitys on viime vuosina polkenut paikoillaan.

Liikenneturva kannustaa siirtymään isommissa taajamissa 30:n tuntinopeusrajoituksiin, vaikkakin iso osa autoilijoista pitää jo 40:n taajamarajoitusta riittävänä. Rajoitusta pitäisi myös noudattaa.

Alennetulla nopeusrajoituksella ei ole juuri tehoa ilman toimivaa valvontaa. Koska poliisien määrä on rajallinen, avuksi tarvitaan automaattivalvontaa.

Jatkossa myös autojen kehittyvä turvatekniikka parantaa kevyen liikenteen huomaamista ja selviämistä törmäyksistä.

Tekniikka ei kuitenkaan poista ihmisten vastuuta kulkemisestaan ja muiden huomioimisesta liikenteessä. Liikennevalojen kunnioituskin on haparoivaa. Liian moni ajaa valoristeykseen kiihdyttäen ”vanhoilla vihreillä”.

Pyöräilijöiden pitäisi puolestaan ymmärtää käyttää kypärää.

Vaaran paikkoja ovat erityisesti risteysalueet. Asiantuntijat pitävät riskinä myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkemista samalla väylällä ja erottelisivat väylät toisistaan. Kesäkuussa Forssassa sattui pyöräilijän kuolemaan johtanut törmäys jalankulkijan kanssa.

Polkupyörällä ei pitäisi olla menemistä jalkakäytävälle, ellei liikennemerkki sitä mahdollista. Tunkeutumista toisten reviirille selittää osaltaan vähäinen ja huonosti suunniteltu kevyen liikenteen väylästö.

Kehitystä voi avittaa liikenneväyläsuunnittelulla. Kevyt liikenne kannattaa pitää erillään autoväyliltä ja rauhoittaa kaupunkien ydinkeskustasta alueita vain jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön.

Loppu on kiinni pitkälti asenteista.