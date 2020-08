Kilpailukykyä syytä miettiä vakavasti

Jämsän tilanteessa on synkkää historian havinaa: talous menee kuralle, kun Suomen viimeinenkin sanomalehtipaperia valmistava kone hiljenee.

Kun parinkymmenentuhannen asukkaan kaupungista katoaa kertaheitolla 450 teollisuustyöpaikkaa ja välilliset työpaikat vielä päälle, käsissä on katastrofi.

Tällaisen tilanteen edessä on keskiviikon jälkeen Jämsä. Metsäjätti UPM ajaa alas Kaipolan-tehtaansa.

Tilanteessa on myös synkkää historian havinaa: Suomen viimeinen sanomalehtipaperia valmistava kone hiljenee.

Vuodenvaihteen jälkeen sanomalehtipaperi joudutaan tilaamaan esimerkiksi Saksasta, Ruotsista tai Venäjältä.

Kaipolan tehtaan sulkemisen taustalla on muun muassa paino- ja kirjoituspaperien kysynnän pitkäaikainen lasku ja talouden näkymien heikentyminen.

Vuosituhannen vaihteesta lähtien kysyntä on supistunut yhteensä kymmenillä prosenteilla ja ylikapasiteetti on säilynyt, vaikka raskaita päätöksiä on tehty aiemminkin.

Merkillepantavaa kuitenkin oli, että UPM:n sanomalehti- ja vähittäiskauppapaperien johtaja Anu Ahola kutsui Kaipolan tehdasta tiedotustilaisuudessa sijaiskärsijäksi.

Aholan mukaan tehtaan lakkauttamiseen johtivat sen ulkoiset tekijät, kuten työvoiman, kuitupuun ja energian hinta, logistiikkakustannukset eli tehtaan sijainti sekä sääntelyyn ja verotukseen liittyvät seikat.

Aholan mukaan Suomessa aiemmin tehdyt heikompien tehtaiden lopetuspäätökset olivat helpompia.

Johtaja Aholan piikki sinkoutuu myös poliitikkojen suuntaan. Teollisuuden kilpailukyvyn heikentäminen on omiaan siirtämään tuotantoa ja investointeja muualle.

Ja juuri näitä Suomi kipeästi tarvitsisi.

Äkillisen rakennemuutoksen alueita on ollut Suomessa aiemminkin.

Matkapuhelintehtaita on lakkautettu, telakka hylätty, Voikkaalla ja Kajaanissa koettu se, mikä Jämsässä voi nyt olla edessä. Paikkakunnan kaikista työpaikoista jopa 15 prosenttia on vaakalaudalla.

Helppoja ratkaisuja ei alan osaajien työllistämiseksi tietenkään ole, kaupungin taloudelle uutinen on katastrofi, kun verotulot romahtavat.

Nopea apu on pienelle paikkakunnalle nyt enemmän kuin tarpeen.