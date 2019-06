Kirkon pitää löytää yhtenäinen linjansa

Tasa-arvoisen avioliitolain maassa ovat taas monet kauniit juhannushäät ja Pride-viikko sateenkaariliputuksineen on tulossa. Samaa sukupuolta olevien vihkiminen – ja vihkimättä jättäminen – repivät samaan aikaan Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa.

Kirkko vaikuttaa tukehtuvan omaan päättämättömyyteensä, eivätkä surullisen etääntyneet kannat näytä mitään lähentymisen merkkejä. Erilaisille näkökannoille pitää olla tilaa, mutta tarvitaan myös selkeästi määritelty yleinen linja. Se on kirkon jäsenten oikeus.

Kirkon ulkopuoliset tahot ovat ottaneet asiassa vahvasti ohjia, kun ne eivät ole kirkon piirissä kenenkään näpeissä.

Viimeksi vallan määritellä kirkon linjaa otti Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumotessaan tuomiokapitulin homoparin vihkineelle papille antaman varoituksen.

Hallinto-oikeuden perustelut olivat selvät: kirkkolakiin tai kirkkojärjestykseen ei ole lisätty säännöstä vihittävän pariskunnan sukupuolesta.

Viime vuonna samaa sukupuolta olevien vihkimistä koskenut aloite hylättiin kirkolliskokouksessa, mutta piispat saivat tehtäväkseen löytää ratkaisun kiistaan. Jotta asia etenisi, tarvittaisiin jo pikavauhtia piispojen selvitys seuraavalle kirkolliskokoukselle.

Kovin suuren mielipidejohtajan roolit on ottanut kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.). Hänen jyrkän kielteinen kantansa seksuaaliseen tasa-arvoon tuli tällä kertaa ilmi jopa poikkeuksellisen kärjekkäästi.

Räsänen sanoo “pohtineensa kirkosta eroamista”, kun kirkko osallistuu seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia puolustavaan Pride-kampanjaan.

Kirkkohallituksen johtoryhmä on tehnyt päätöksen lähteä Helsinki Priden tukijaksi. Päätöksen eli Räsäsen sanoja lainaten “synnin ja häpeän” takana on asiallisesti ottaen mm. arkkipiispa Tapio Luoma .

Kirkosta eroamisen virta on joka kerta kiihtynyt, kun Päivi Räsänen on käyttänyt mielipidevaltaansa. Samoin on käymässä nyt.

Räsäsen ei niin kovin hätkähdyttävän ja jo takaisin vedetyn “uhkauksen” voi tosin nähdä myös niin, että jos hän eroaa kirkosta, saattaa joku eronnut liittyä jopa uudelleen.