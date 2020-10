Kohti vaaleja koronan ja kireän talouden tahtiin

Hämeenlinnassa on muutospaineita, mutta pelkän muutoksen vaatimisen ja samaa jauhavan protestoinnin lisäksi on esitettävä myös vaihtoehtoja kuntalaisten pureksittaviksi.

Ensi kevään kuntavaaleihin on aikaa alle puoli vuotta.

Moni on tehnyt jo ratkaisevan päätöksen lähteä rohkeasti ehdokkaaksi. Se on joka kerta yhtä kunnioitettavaa itsensä likoon laittamista ja osa demokratian perustaa.

Vaaleilla on kaksi tahdittajaa: covid-19-epidemia ja sen entisestään jyrkästi syventämät kuntien talousongelmat.

Ensi kesäkuussa vallan nykyisiltä valtuustoilta perivät päättäjät saavat kunnat käsiinsä huonossa taloudellisessa jamassa. Kateeksi ei käy tippaakaan nykyisiä, sen paremmin kuin tuleviakaan valtuutettuja.

Kansalaisten tarvitsemat palvelut, kuten koulutus ja myös laajeneva oppivelvollisuus ovat paljolti kuntien vastuulla. Alkavaan vaalikauteen sisältyy myös erittäin merkittävä muutos: sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen maakunnille. Asia on kuitenkin toistaiseksi edelleen avoin.

Lähiviikkoina kunnissa päätetään ensi vuoden budjeteista ja talouslinjauksista, eikä esimerkiksi Hämeenlinnassa ole juuri muita kuin huonoja vaihtoehtoja.

Verotulojen pienentyessä ei voi kuin saattaa menot mahdollisimman hyvin niitä vastaaviksi. Valtuutetut ovat kovan paikan edessä: kuntalaisilla on oikeus kuulla itseään koskevien päätösten tarkat perustelut.

Päättäminen on valintoja, mikä korostuu, kun kaikkeen tarpeelliseenkaan ei ole varaa.

Kokoomuksen ja SDP:n lähes tasapäin johtamassa Hämeenlinnassa on muutospaineita, mutta pelkän muutoksen vaatimisen ja samaa jauhavan protestoinnin lisäksi on esitettävä myös vaihtoehtoja. Repimällä ei kaupunkia rakenneta.

Korona joudutaan ottamaan kuntavaalien käytännön järjestelyissä monin tavoin huomioon. Yleisötilaisuudet saattavat jäädä vähiin ja median sekä etenkin sosiaalisen median merkitys korostuu.

Valtakunnanpolitiikkakin vaikuttaa: Perussuomalaisilla on voimakas pyrkimys kuntakannatuksensa lisäämiseksi. Myös vihreillä on kova halu pärjätä, ja kokoomukselle kuntavaalit ovat elintärkeät. SDP on vahvoilla paljolti suositun pääministerin Sanna Marinin ansiosta. Keskusta saattaa joutua alamäkensä jatkeeksi luopumaan perinteisestä johtavan kuntapuolueen asemastaan.