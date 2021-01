Koko maailma odottaa samaa koronapiikkiä

Pandemia on jatkuvaa odottamista. Kun rokotukset ovat vihdoin päässeet alkuun, odotetaan uutta, helpommin käsiteltävää rokotetta. Onneksi valmistajia ja rokotteita on useita.

Koronarokote on päivän sana kaikkialla maailmassa. Mittasuhteet vaihtelevat, mutta kaikki ovat samassa veneessä: suuria kansanjoukkoja halutaan suojata nopeasti covid-19-tautia vastaan.

Paineita vain lisää viruksen muuttuminen. Ikään kuin maailma odottaisi yhtä ja samaa piikkiä.

Vasta aivan hiljattain kehiteltyjä ja testattuja rokotteita pitää saada ensin maahan ja rokotusohjelmat on saatava toimimaan tehokkaasti.

Suomessa ollaan vielä lähtökuopissa, eikä vielä vain joidenkin rokotuspäivien jälkeen voi sanoa, mihin jo hitaaksi moitittu rokotustahti johtaa.

Ihan ensimmäiseksi ei pidä julistaa tuomiopäivää. Kaikkea ei voi saada kerralla. On edettävä kärsivällisesti vaihe vaiheelta ja rokottajille on annettava myös työrauhansa.

Rokotuksiin kohdistuvat erittäin kovat odotukset. Niiden kanssa on elettävä yhteiskunnan kaikilla tahoilla. Edelleenkin maallikoiden on erittäin paha mennä neuvomaan asiassa terveydenhuollon ammattilaisia, vaikka viisaus kuinka pakottaisi kielenkantimia.

Lastenimmunologian professori Outi Vaaralan mukaan nopea rokotustahti suojaisi paremmin viruksen muuttumista vastaan (IS 4.1.). Pandemia on viruksen ja lääketieteen karua kilpajuoksua – ja myös kovaa kilpailua rokotteista.

Suomi on pieni tekijä ja hankinnoissaan sidoksissa Euroopan unioniin.

Pandemia on myös jatkuvaa odottamista. Kun rokotukset ovat vihdoin päässeet alkuun, odotetaan uutta, helpommin käsiteltävää rokotetta, joka nopeuttaa keväästä alkaen koko kansan rokottamista.

Toistaiseksi käytettävissä oleva Pfizerin ja Biontechin rokote on kiistatta hankala vaatiessaan 70 miinusasteen säilytyslämpötilan.

Seuraavaksi EU:ssa odotetaan amerikkalaisen Modernan myyntilupaa. Toivottavasti jo pikaisesti sen saa myös Oxfordin yliopiston ja Astrazenecan valmiste.

Oma lukunsa on väkirikas eli Intia, jonka valtavat rokotemäärät vaikuttavat väkisinkin Intian juuri hyväksymän Astrazenecan rokotteen saatavuuteen. Onneksi valmistajia ja rokotteita on useita ja intialaisillakin on myös omansa.