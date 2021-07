Kokoomuksen oli aika nostaa kissa pöydälle

Kokoomus käy parhaillaan sisäistä linjakeskustelua. Se yritettiin pitkään vaieta kuoliaaksi, kunnes Helsingin pätkäpormestariehdokas Kirsi Piha nosti kissan pöydälle Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä (HS 3.7.) ja julkaistussa pitkässä pamfletissa.

Helmikuun alussa Helsingin pormestariehdokkaaksi suostunut ja saman kuun lopussa siitä kieltäytynyt Piha kertoo kieltäytymisen syyksi oman puolueensa konservatiiviselta laidalta tulleen kritiikin.

Liberaalina pidetty Piha moittii useita puoluetovereitaan flirttailusta oikeistopopulismin kanssa. Huutia saavat muiden muassa kansanedustaja Wille Rydman ja kansanedustajaksi nouseva Atte Kaleva.

Politiikan tutkijoita hämmästyttänyt, että Piha väittää klikin johtajaksi keskitien kulkijana pidettyä puolueen varapuheenjohtajaa Antti Häkkästä.

Kokoomuksessa on monenlaista ajattelua, on liberaaleja arvoja kannattavia, kuten esimerkiksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, ja vanhoillista väkeä. Näin on useimmissa puolueissa. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marinia pidetään SDP:n joukoissa varsin vasemmistolaisena, kun taas aikaisempaa pääministeriä Paavo Lipposta oikeistodemarina.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kannattaa ottaa tosissaan kritiikki. Pahin kipukohta löytyy mahdollisesta hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Piha arvioi osan kokoomuslaisista olevan siihen valmiita.

Kokemusta hallitusyhteistyöstä Timo Soinin perussuomalaisten kanssa on niin kokoomuksella kuin keskustallakin. Tuolloin kuitenkin halla-aholaisten nousu perussuomalaisten johtoon uhkasi hajottaa hallituksen. Lopulta se hajotti perussuomalaisen puolueen.

Hallitusvastuu avoimesti maahanmuutto- ja EU-vastaisen sekä ilmastonmuutosta epäilevän puolueen kanssa väistämättä karkottaisi liberaaleja, mutta myös keskitien kulkijoita minkä tahansa vakiintuneen puolueen äänestäjien joukosta.

Viimeisimpien mielipidetiedustelujen mukaan kokoomus etenee nyt kevyessä myötätuulessa. Vaikka Piha ehkä provosoi, monet potentiaaliset äänestäjät jakavat hänen huolensa.

Perussuomalaisten linjaa tuskin muuttaa se, että uudeksi puheenjohtajaksi valitaan elokuussa todennäköisesti Riikka Purra.