Kokoomus ei ole saanut nostetta oppositiossa

Jos kansa äänestää ensi keväänä nykyisten kannatuskyselyiden tulosten mukaisesti, perussuomalaiset saavat kuntajytkyn. Ylen gallupissa opposition ykköspuolueen aseman (19,5 prosenttia) yhä selvemmin ottanut puolue tavoittelee jopa suurimman asemaa, vaikka vuonna 2017 perussuomalaisia äänesti kuntavaaleissa vain 8,8 prosenttia suomalaisista.

Oppositioasema näyttää selvästikin sopivan puheenjohtaja Jussi Halla-ahon perussuomalaisille. Halla-aho myös tietää mitä tekee; hän on kiertänyt ahkerasti maita ja mantuja jo nyt, ja houkutellut samalla ehdokkaita perussuomalaisten riveihin. Ilman kunnollista ehdokasasettelua voittoa on mahdotonta saavuttaa.

Kokoomukselle, perinteiselle hallituspuolueelle, oppositiosta huutelu näyttää istuvan selvästi huonommin.

Puolue voitti viime kuntavaalit (20,7), mutta nyt suunta on ollut kokonaan toisenlainen (16,6). Kokoomus on vasta aivan viime aikoina haastanut hallitusta muun muassa maskisuosituksista, mutta kritiikki näyttää yksittäisiltä, päälleliimatuilta pistoilta: Suomi on kuitenkin pärjännyt koronaviruksen kanssa maailmanlaajuisesti mitattuna erittäin hyvin.

Ehkä kokoomuksen kannattaisi keskittyä ensisijaisesti talouteen, työllisyyteen ja yrittäjyyteen.

Nyt rahaa otetaan surutta velaksi, ja todennäköisesti sitä pitää ottaa vielä paljon lisää, jotta Suomi säästyisi konkurssiaallolta. Kokoomukselta voisi löytyä keinoja, millä ja miten tästä kehästä päästään, kun maailma taas aukeaa.

Kokoomuksen huolia ei ainakaan vähennä äänikuningas Jan Vapaavuoren ilmoitus siitä, ettei hän ole enää jatkossa pormestariehdokas.

Ylen kannatusmittauksen voitti odotetusti SDP (21,2), jonka kanssa hallituksessa on kaksi tasapaksua taapertajaa, vasemmistoliitto (7,7) ja vihreät (10,8). Keskusta on saanut lisätukea kyselyssä (12,4), mutta kannatus ei ole lähelläkään puolueen omia toiveita.

Vasemmalle kallistuvassa kansanrintamassa keskustan on äärimmäisen vaikea vakuuttaa niitä puolueen kannattajia, jotka pitivät Juha Sipilän porvarihallituksen tyylistä ja tavoitteista.