Kokoomus ja keskusta kaukana toisistaan?

Viikonlopun puoluekokouksen jäljiltä Suomen puoluekartalla on kaksi kauas toisistaan etääntynyttä porvaripuoluetta, jos tuota vanhakantaista nimitystä sallitaan vielä käytettävän.

Oppositiossa hahmottomaksi jäänyt kokoomus joutuu terävöittämään linjaansa, mikä avaa kenttää varapuheenjohtajaksi valitun Elina Lepomäen jyrkille kannanotoille: tavoitteena on hallituksen kaataminen ja ennenaikaiset vaalit.

Keskusta tekee uuden puheenjohtajansa Annika Saarikon johdolla täsmälleen päinvastaista: pitää hallitusta koossa. Hän on aikaisempaa keskustan puheenjohtajaa Katri Kulmunia mieluisampi hallituskumppani niin SDP:n tuoreelle puheenjohtajalle Sanna Marinille kuin koko punaviherhallituksen rintamalle.

Ensimmäinen koetinkivi on hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka, josta Saarikko on vaatinut tehtäväksi myös vaikeita päätöksiä tulevassa budjettiriihessä. Tällöin hän on puhunut samaan suuntaan kuin kokoomuslaiset viikonloppuna.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen latasi täysillä ja syytti keskustaa vasemmistolaisen politiikan tekemisestä.

Työllisyys ja talous ovat ydintä, jossa kokoomuksella ja keskustalla on päivänpolitiikkaa enemmän yhteisiä näkemyksiä.

Keskusta on kannatuskriisissään herkässä tilassa ja sen kylki on avoinna hyökkäyksille.

Puolueen olisi päästävä irti vasemmiston apupuolueen asemasta, niin kannatuskäyräkin lakkaisi laskemasta kuin lehmän häntä.

Petteri Orpo jatkaa kokoomuksen peräsimessä. Hän tarvitsee tähtensä jo hieman himmennyttyä samaa kuin puolueensa: yhtenäisyyttä. Itsetarkoitus ei voi olla vain hallituksen hajotus. Pitäisi kokoomusjärjelläkin tajuta, että nyt on kohtuuttoman kova paikka hallituskriisille. Sitä ei kaipaa kukaan.

Kokoomuksen siirtyminen hallitusvallasta sen kritisoijaksi on takellellut. Puolue ehti viihtyä hallituksessa aina vuodesta 2007 saakka. Se on merkinnyt Orpolle ja kumppaneille opettelua, eikä toinen pääoppositiopuolue, Jussi Halla-ahon perussuomalaiset, ole varsinaisesti helpottanut oppositiotaivalta.