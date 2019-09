Kolmas nainen kertoo keskustalle totisen toden

K atri Kulmun i, 32, on kolmas nainen Suomen Keskustan johdossa.

Aikaisemmat naisjohtajat ovat tulleet Etelä-Pohjanmaalta, kun nyt uusi puheenjohtaja on Lapista.

Sekä Anneli Jäätteenmäen että Mari Kiviniemen kaudet jäivät isojen odotusten jälkeen lyhyiksi sekä puolueen että tasavallan hallituksen johdossa.

Molemmilla oli valtavan paljon paremmat lähtökohdat kuin Kulmunilla. He johtivat pääministeripuoluetta, kun nyt ensimmäinen tehtävä on puolueen syöksykierteen kääntäminen edes matalalennoksi. Ensimmäinen etappi on ensi kesä ja Vantaan puoluekokous.

Keskusta oli Jäätteenmäen kaudella (2002–2003) ja sen jälkeenkin – Jäätteenmäen omasta poliittisesta konkurssista huolimatta – suurin puolue ja kamppaili ykköspaikasta myös Kiviniemen aikana (2010–2012).

Aikaisempien naispuheenjohtajien ennakoitiin siivittävän keskustan läpimurtoa myös eteläiseen Suomeen toimihenkilöitä, naisvaltaisia palvelualoja ja yleensäkin palkansaajia puhuttelevaksi yleispuolueeksi.

Uusi puheenjohtaja on nuori, pätevä ja pystyvä – nyt ominaisuuksille on tosiaankin käyttöä.

Suurin este Katri Kulmunin lähes utopistisen kovan tavoitteen eli suurimman puolueen aseman ja 20 prosentin kannatuksen tiellä on keskusta itse.

Puolue lähti historiallisen ison vaalitappion jälkeen kelkkansa kääntäneenä Antti Rinteen (sd.) apupuolueeksi tavalla, joka ei voinut olla jatkamatta kannatuksen alamäkeä. Ratkaisu hyödytti kaikkia muita, mutta ei keskustaa.

Kulmunin aika näyttää alkavan linjattomuudella, jossa konkreettisia suomalaisten arkipäivää koskevia tavoitteita ei osata tai uskalleta sanoa ääneen. Hallituspaineet tukkivat suita ja kahlitsevat tekoja.

Keskustan kannatus lähenee jo kymmentä prosenttia, kun kaukana edellä kiitävät johtavat oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus. Myös SDP on onnistunut lisäämään kannatustaan, mikä kertoo vahvasti, kuka suomalaisessa politiikassa vie ja kuka vikisee.

Poliittinen muisti on lyhyt. Vielä jonkin aikaa vertaillaan, missä kaikessa keskusta on romuttamassa edellisen – keskustajohtoisen – hallituksen linjanvetoja. Lopulta vain uudet avaukset – ja onnistumiset – muodostavat Katri Kulmunin kipeästi tarvitseman linjan.