Korona pyyhki pois nuorten tärkeät riitit – Tilannetta ei pidä vähätellä, sillä sukupolvikokemuksilla on tärkeä rooli aikuistumisessa

Nuorten sukupolvikokemukset ovat jääneet vajaiksi. Nuoret kokevat itsensä yksinäisiksi ja uupuneiksi, kun nuoruuden kokemukset on peruutettu.

Kuluneella viikolla monessa perheessä olisi ollut syytä kilistellä, kun ensin vietettiin penkinpainajaisia ja sitten vanhojen tansseja.

Juhlat jäivät kuitenkin juhlimatta koronapandemian vuoksi, sillä yhteen ei ole turvallista kokoontua. Se oli monelle nuorelle suuri pettymys, vaikka poikkeustilanne ymmärretäänkin.

Aikuisten maailmassa nuorten riittejä helposti vähätellään. Ajatellaan, että tuleehan niitä mahdollisuuksia myöhemminkin juhlia.

Mutta ei niitä tule. Abina olet kerran elämässä, samoin wanhana. Opiskelukin aloitetaan yleensä kerran.

Esimerkiksi viime syksynä opintonsa aloittaneet eivät välttämättä ole vieläkään tavanneet koko vuosikurssiaan.

Nuori on mahdollisesti muuttanut uudelle paikkakunnalle, mutta kaikki yhteiset kokoontumiset on peruutettu ja opintoja on suoritettu etäyhteyksillä.

Tilanne näkyy nuorten kasvavana yksinäisyytenä. Omaa paikkaa on vaikea löytää yhteisössä, joka on bittiavaruudessa.

Keski-ikäisen elämässä poikkeusvuosi ei ole yhtä pitkä aika kuin nuorten elämässä, jossa vuoden aikana voi tapahtua paljon uusia asioita.

Nykyisessä tilanteessa jää paljon nuoruutta kokematta: ei ole opiskelijabileitä, ei ole mahdollisuuksia tavata uusia ihmisiä, ei ole luontevia paikkoja solmia seurustelusuhteita, eikä ole mahdollisuutta viettää huoletonta nuoruutta niin kuin aikaisemmat sukupolvet ovat sitä viettäneet.

Tapahtumien ja kontaktien puute iskee juuri siihen vaiheeseen, jolloin niillä on suuri merkitys ja tehtävä nuoren aikuistumisessa.

Monesti opiskeluvuosina luodaan muistoja, jotka toimivat myös koko ikäluokan sukupolvikokemuksina ja myöhemmin elämässä liimaavat ihmisiä yhteen.

Tutkimusten mukaan nuoret voivat huonosti ja ovat uupuneita. Lisäksi moni kokee huolta opintojen sujumisesta ja kesätyö- ja harjoittelupaikkojen hankkimisesta, kun niitä ei ole samalla tavalla saatavilla kuin normaalioloissa.

Tilannetta ei pidä vähätellä vaan se pitää ottaa tosissaan. Tukea on oltava tarjolla.