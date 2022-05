Koronakuolleisuus ei saa jäädä täysin unohduksiin – Suomi voi vajota yhtä syvälle kuin Ruotsi

Rokotusten puolesta on messuttu erittäin paljon, mutta ei edelleenkään riittävästi. Kansakunnan on huolehdittava heikoimmistaan. Nyt kuolee juuri heitä.

Julkisuuteen mahtuu kerrallaan vain yksi kuohuttava uutinen. Pitkään polttopisteessä oli covid-19-pandemia. Ei ole ollut enää viikkoihin.

Ukrainan sota kaikkine kauheuksineen keskellä Eurooppaa veti huomion ja siirsi sivuun rajoitusten purkamisesta huolimatta edelleen kriittisenä säilyneen koronatilanteen.

Molemmat ovat herättäneet syvää huolta, hämmennystä ja pelkoa, jotka eivät mene ohi hetkessä. On ollut kyse ihmisten ja heidän läheistensä turvallisuudesta ja – elämästä.

Kansakunnan olemassaolon kysymykset, kuten käsillä oleva sotilaallinen liittoutuminen, ovat sittenkin nyt yleisesti olennaisempia kuin vielä eilen kaikkien huulilla polttanut korona, jonka kanssa suomalaiset ehtivät opetella elämään.

Pandemia on ehtinyt arkipäiväistyä oltuaan niin tuskallisen pitkään epätoivottuna vieraanamme. Sitä se on vieläkin.

Kevään aikana on koronaan menehtyneitä ollut jopa 200 viikossa, ja jos sama tahti jatkuu, se tarkoittaa, että vuodessa kertyy 10 000 koronakuolemaa. Se olisi järkyttävä luku.

Suomessa on ehditty moneen kertaan päivitellä Ruotsin löperöä koronalinjaa ja synkkää koronakuolleisuutta. Suomi voi kuitenkin pahimmillaan vajota yhtä syvälle.

Helsingin-Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen: “Jos kuolleiden määrä pysyy tällä tasolla, se on aikamoinen katastrofi.” (Yle 12.5.)

Lehtosen mukaan keskeisin keino ehkäistä kuolemia on rokotussuojan ylläpitäminen, se vanha tuttu. Mitään uutta ei tarvitse keksiä tai arvailla.

Piikille pitää saada rokottamattomia – ja sitä pitää edelleen kunnissa tarjota etenkin ilmeisen monille neljättä rokotustaan jo hartaasti odottaville.

Piikille pitää saada rokottamattomia – ja sitä pitää edelleen kunnissa tarjota etenkin ilmeisen monille neljättä rokotustaan jo hartaasti odottaville.

Esimerkiksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on päättynyt päivittäinen ja viikoittainen koronaraportointi. Siitä ei voi päätellä, että tilanne olisi huolestuttava. Jos merkittävää uutisoitavaa ilmenee, tieto kyllä välittyy. Kokonaan ei mediakaan voi koronasta vaieta.