Koronalle altistuneiden hoitajien työskentely on riskipeliä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kanteli oikeusasiamiehelle Tampereen yliopistollisen sairaalan käytännöstä. Koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit ovat käyneet Taysissa töissä, koska työnantaja on määrännyt heidät niin sanottuun sovellettuun karanteeniin.

Tällainen karanteeni tarkoittaa sitä, että työntekijät eivät voi käydä esimerkiksi kaupassa tai käyttää julkista liikennettä, mutta heidät on määrätty käymään normaalisti töissä. Sovelletussa karanteenissa olevien pitää suojautua kirurgisilla suu- ja nenäsuojaimilla eivätkä he saa hoitaa vaikeasti immuunipuutteisia potilaita.

Tehyn mukaan käytäntö on tartuntatautilain vastainen.

Myös Hämeenlinnassa altistuneiden hoitajien oli jatkettava työtään. Vanajaveden sairaalan hoitajat kertoivat (HäSa 11.12.), että positiivisen tuloksen saaneen koronapotilaan hoitoon osallistunut henkilökunta jatkoi normaalisti töissä, eikä kukaan altistunut saanut jäädä kotiin karanteeniin.

Lopulta viisi osaston työntekijää sai positiivisen testituloksen ja heidät määrättiin asianmukaisesti kotieristykseen. Silti heidänkin altistamansa työtoverit jatkoivat työssä normaalisti. Yhteisissä tiloissa viheliäinen virus voi tarttua helposti.

Koronatilanne on Suomessa juuri nyt menossa huonoon suuntaan. Pääkaupunkiseudulta on lähetetty jo nyt tehohoitoa tarvitsevia potilaita muualle maakuntiin, sillä pelkona on, että jouluviikolla tehohoitopaikat täyttyvät jo äärimmilleen.

Pulaa tulee myös osaavasta henkilökunnasta. Keväästä saakka kovassa kuormituksessa olleita osaavia tehohoitajia ja -lääkäreitä ei taiota nopeasti mistään lisää. Poliitikot puolestaan arpovat, pitäisikö valmiuslaki ottaa jälleen käyttöön – mikä mahdollistaisi monta asiaa. Poliittisesti kysymys on kuitenkin tulenarka, sillä hoitajia löytyy, jos palkkoja korotetaan kompensaationa menetetyistä jouluvapaista.

Se on selvä, että koronalle altistuneen hoitohenkilökunnan työskentely on riskialtista peliä. Päättäjät ovat kuitenkin puun ja kuoren välissä: henkilökuntaa on oltava siinäkin tilanteessa, että sijaisia ei löydy.

Ihme on, ettei tällaisia asioita mietitty jo kesällä kuntoon ihan valtakunnan tasolla.