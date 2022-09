Kuntalaisilla on oikeus tietää – Mitä kaikkea Hattulan kulisseissa on suhmuroitu?

Hattulassa on keitetty melkoista soppaa jo vuosien ajan. Nyt kuntalaiset pohtivat, kuinka kalliiksi tämä kaikki käy. Lopultahan viulut maksetaan kuntalaisten rahoista, vaikka muitakin äänenpainoja on. Jotkut jopa väläyttelevät, että vastuussa olleiden päättäjien pitäisi maksaa mokistaan.

Hämeen Sanomat on seurannut Hattulan kiistoja vuosien ajan, vaikka muutakin on julkisuudessa on väitetty.

Viime ajat Hattulassa on puhuttanut kahden kunnan virkamiehen, entisen teknisen johtajan Juha Prittisen ja entisen rakennustarkastajan Jorma Immosen irtisanomiset.

Hallinto-oikeus hylkäsi 7.9. irtisanomispäätökset niistä 23.2.2021 päättäneen elinvoimalautakunnan muotovirheen takia eikä siksi käsitellyt lainkaan irtisanomisperusteita. Lautakunta oli laiminlyönyt velvoitteen irtisanottavien kuulemisesta ennen irtisanomista.

Sen jälkeen kuntapoliitikot ovat etsineet toisistaan syyllisiä. Se on tässä vaiheessa turhaa, kun homma on jo niin sanotusti housussa.

Irtisanottujen mielestä kyseessä on virkavirhe. Tapahtuman aikaan viransijaisena oli ja on edelleen virkaa tekevä kunnanjohtaja Pekka Järvi ja elinvoimajohtajana Kari Uusitalo.

Hattulassa kunnanjohtajat ovat vaihtuneet tiheään. Se on varmasti vaikuttanut kunnan imagoon, kun kuntajohtajat eivät ole viihtyneet ja ristivetoa kuntapolitiikoiden kanssa on ollut jatkuvasti. Muun muassa kunnanjohtaja Katariina Koivisto savustettiin ulos. Tuolloin tapetilla olivat muun muassa Hattulan ja Pihlajalinnan kiistat.

Myös virkamiehet ovat vaihtuneet. Kaikilla ei myöskään ole ollut kuntalain tuntemusta tai käsitystä, miten kunnan asioita hoidetaan. Tämä on ollut näkyvissä niin virkamiesvalmistelussa kuin kuntapoliitikkojen päätöksenteossa. Kaiken kukkuraksi kuntapoliitikot ovat olleet riitaisia ja päätöksissä on tehty varsin nopeita käänteitä.

Viimeiset kuntavaalit käänsivät vähän Hattulan kelkkaa, mutta kuntapolitiikan untuvikko, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ellen Rydbeck (kok.) on ollut ihmeissään, millaisen perinnön hän ja koko hallitus on saanut. Sotkujen selvitteleminen on melkoinen urakka nykyiselle hallitukselle ja valtuustolle.

Onneksi nyt selvitetään, mitkä ovat kunnan vaihtoehdot. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Toivottasti tämä peli pelataan avoimin kortein eikä suljetuissa kabineteissa. Kuntalaisilla on oikeus tietää.

