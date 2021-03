Kuntavaalien siirto: Sotku ja epäonnistuminen

Kuntavaaleihin oli aikaa vain puolisentoista kuukautta, kun ne päätettiin siirtää. Ehdokasasettelun piti olla valmis viimeistään ensi tiistaina. Sitten päätettiin, että kuntavaalit siirretäänkin koronatilanteen vuoksi kesäkuulle.

Päätös on terveysturvallisuuden näkökulmasta ymmärrettävä, mutta toisaalta taas ei: aikaa varautumiseen on ollut vuoden verran. Kuntavaalisekoilu aiheuttaa joka tapauksessa sotkun ja on siksi merkittävä epäonnistuminen.

Paineet ovat tietysti äärimmäisen kovat. Osa äänestäjistä ei olisi ehkä uskaltautunut uurnille viruksen pelossa. Äänestyspaikoille olisi voitu jäljittää tartuntoja ja altistumisia.

Samaan aikaan kuitenkin rajoilla testaukset ovat edelleen retuperällä ja kansa bailaa ”maailmanlopun bileissä” Helsingin keskustassa kuin mitään poikkeuksellista ei olisi Suomessa viime aikoina nähty. Kauppakeskuksetkin ovat edelleen täynnä ihmisiä – ainakin isoissa kaupungeissa.

Siksi suomalainen demokratia on saanut ainakin jonkinlaisen iskun, joka ehkä pitää hyväksyä pitkin hampain kansanterveyden nimissä.

Pitää kuitenkin myös muistaa, että monissa muissa maissa vaalit on kyetty järjestämään normaalisti ja ajallaan.

Millaisia laskutoimituksia vaalien siirron taustoilla on sitten tehty?

Tärkein on varmasti THL laskelma; helpoimmassa skenaariossa päivittäisiä tartuntoja olisi kuntavaalien aikaan ollut noin 2 600, mutta vakavimmassa skenaariossa niitä olisi ollut peräti yli 11 000.

Tähän saakka päiväkohtainen huippu on ollut 800 tartunnan tuntumassa.

THL:n pahin skenaario vaikuttaa ainakin tässä kohtaa vähintään ylimitoitetulta ja jopa erikoiselta pelonlietsonnalta. Suomihan on menossa maanantaina ”sulkutilaan”, jota voidaan pidentää, mikäli tautihuippu ei taitu. Eikö näillä sulkutoimilla saadakaan mitään aikaiseksi?

Vakaassa maassa demokratia tietysti kestää vaalien muutaman kuukauden siirron. Parlamentaarista yhteisymmärrystä ei asiaan saatu, kun kuntavaalien potentiaalinen ykköspuolue perussuomalaiset harasi vastaan. Puolueella on tietenkin siihen täysi oikeus. Toivoa sopii, ettei vaaleja enää siirretä.